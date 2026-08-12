Printr-o operațiune numită „Big Bang”, agenția spațială americană a modificat setările sondei, permițându-i să continue colectarea de date științifice până în 2027, potrivit Engadget.

Cum funcționează Voyager 2

Voyager 2 utilizează un generator termo-electric cu radioizotopi care transformă căldura degajată de plutoniu în electricitate.

Totuși, pe măsură ce plutoniul se epuizează, sonda pierde circa 4 wați de energie pe an. La lansarea din 1977, Voyager 2 avea 10 instrumente științifice funcționale; în prezent, doar trei mai sunt operaționale, celelalte fiind dezactivate pentru a conserva energia.

Fără modificările recente, NASA ar fi fost forțată să oprească încă un instrument în 2026. Operațiunea „Big Bang” a presupus închiderea simultană a unor dispozitive consumatoare de energie și înlocuirea lor cu alternative mai eficiente.

Totodată, s-a asigurat că sonda rămâne suficient de caldă pentru a funcționa, chiar și cu aceste schimbări. „Cu acest plan reușit, cele trei instrumente rămase pot continua studiul științific până anul viitor”, au declarat cei de la NASA.

Ce este misiunea NASA Voyager 2

Lansată cu două săptămâni înaintea sondei sale gemene, Voyager 1, misiunea Voyager 2 a fost să studieze giganții gazoși ai sistemului solar.

Sonda a ajuns la Jupiter în 1979 și a explorat toți giganții gazoși până la sfârșitul deceniului. În 2018, Voyager 2 a intrat în spațiul interstelar, de unde continuă să trimită date despre densitatea și temperatura plasmei din afara heliosferei, regiunea spațiului aflată sub infuența Soarelui.

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