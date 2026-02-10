În ianuarie s-a aflat că PRO TV renunță la emisiunea „La Măruță”. În locul emisiunii de la ora 15.00 sunt difuzate seriale turcești, iar prezentatorul a rămas fără proiect. Ieri, 9 februarie, în ziua în care trebuia să fie pe post, el a postat un clip video pe Facebook în care apare pe celebra canapea, alături de Radu Ciucă, colegul lui.

Cătălin Măruță și prima zi fără emisiune la PRO TV

„Canapeaua e aceeași. Noi suntem aceiași. Doar povestea de la TV s-a schimbat. Emoția, oamenii și amintirile rămân. Și pentru asta, mulțumim. 🤍”, a transmis Măruță.

Tot ieri, el și-a ținut promisiunea. A mers să își ia copiii de la școală, așa cum anunțase anterior. „Luni, în prima zi când n-o să mai am emisiune, cred că o să fac aceleași lucruri. O să mă trezesc de dimineață, o să-mi duc copiii la școală, după care o să merg, mai mult ca sigur, o oră prin pădure. Fac chestia asta destul de des. După care mă duc la studio.

Mă duc la studio, la podcast, «Acasă la Măruță». După care o să fac un lucru pe care mi-l doream de ceva timp: la ora 15.00 să merg să-i iau pe Eva și pe David de la școală! Cred că Eva își dorește mai tare acest lucru în ultima perioadă, spunându-mi că, deși eu o duc de fiecare dată, observă că sunt și alți tați care merg să-și ia copiii și că mă așteaptă și pe mine.

Așa că asta o să fac 100% luni. Și, dacă totuși n-ați înțeles gluma: la ora 15.00 o să fiu la școală”, a spus Cătălin Măruță în cadrul emisiunii „La Măruță”, înainte ca PRO TV să scoată show-ul de pe post. Și-a respectat cuvântul și la 15.00 i-a luat pe copii de la școală.

„Azi, la ora 15.00, am fost la școală să-mi iau copiii. Așa cum le-am promis. Sunt promisiuni mici care schimbă tot. Și sunt clipe care îți aduc aminte cine ești, cu adevărat.🤍”, a spus el. În videoclipul postat Eva a fost cea mai fericită când l-a văzut, i-a și sărit în brațe.

Ultima emisiune „La Măruță”

Cătălin Măruță a trăit vineri, 6 februarie, unul dintre cele mai intense și emoționante momente din întreaga sa carieră. După 18 ani în care a prezentat zilnic aceeași emisiune, îndrăgitul moderator a spus „adio” proiectului care l-a consacrat și a încheiat o etapă definitorie din viața sa profesională.

Ultima ediție a fost încărcată de emoție, iar în spatele camerelor de filmat trăirile au fost și mai puternice. Ziua s-a încheiat cu lacrimi, îmbrățișări și multă nostalgie, atât pentru prezentator, cât și pentru echipa care i-a fost alături aproape două decenii.

Într-un moment atât de important, Cătălin Măruță nu a fost singur. Soția sa, Andra, și cei doi copii ai lor, David și Eva, au fost prezenți în culise emisiunii de la PRO TV pentru a-l susține. Deși cei mici sunt rareori văzuți în ipostaze emoționante, mesajul transmis de tatăl lor în fața telespectatorilor i-a făcut să lăcrimeze.

