Cătălin Moroșanu și Mellina, de la „Survivor România”, au ajuns în țară după eliminare

Îmbrăcată în haine colorate și purtând mască de protecție, Mellina a apărut pe aeroportul din București, după un zbor de mai multe ore. A făcut primele declarații după revenirea în România. A spus că de familie îi este cel mai dor.

„Mi se pare că parcă totul a fost un vis! Stilul acela, vis-aventură și abia aștept să stau cu fiecare în parte din familia și prietenii mei, să văd ce s-a mai întâmplat aici!

Cel mai dor mi-a fost de părinții mei și de sora mea Ramona! Planurile mele de viitor sunt să fac fix ce făceam până acum și anume să fac muzică frumoasă pentru oamenii care îmi ascultă muzica! Și să mă bucur mai mult de familie. (…)

Mi-e foarte greu să zic pe cine văd eu că ar câștiga! Eu vreau ca acela care să câștige să fie de la Războinici, dacă se poate!”, a declarat Mellina, conform Kanal D.

Mellina și Cătălin Moroșanu, în România. Foto: Kanal D

Cătălin Moroșanu, așteptat pe aeroport de soție și prieteni

Sportivul abia aștepta să își vadă familia. Pe aeroport l-a așteptat soția, dar și Bogdan Mocanu, prietenul lui Jador, care a fost curios să afle care este starea lui de sănătate.

Sportivul a făcut și el declarații, a fost încântat pe primirea călduroasă de pe aeroport.

„Mă simt foarte bine, am o primire extraordinară și nu mi-au spus nimic. Iubesc România din toată inima, să nu mai văd în viața mea nisip și palmieri. Numai la munte mă duc anul ăsta.

A fost o experiență foarte grea, trebuia să fii puternic psihic și să reziști în câmp. A fost una dintre cele mai grele experiențe și sper să am ce să le povestesc celor din jur pentru că a fost o experientă plăcută, dar nu numai, am avut și experiențe neplăcute… când trebuia să stăm în câmp. Eu sper să fi lăsat ceva acolo, să fi lăsat ceva în Survivor, pentru că am realizat că ne consumăm energia degeaba, că urâm degeaba, pentru că atunci când ieșim de acolo suntem oameni normali. Mă bucur că am ajuns pe pământ românesc”, a spus Moroșanu, potrivit wowbiz.ro.

Cătălin Moroșanu s-a accidentat la un genunchi în urma unui joc, a ajuns pe mâinile medicilor, iar aceștia l-au sfătuit să părăsească competiția. Problemele de sănătate nu-i mai permiteau să concureze.

Citeşte şi:

TRAGEDIA DE LA BABEȘ. Ventilatoarele intră în alertă „încă de la 5,5 bari, dar medicii lucrează cu atât de multe tipuri de aparate că nu mai disting”

Peste 18.000 de copii migranți au dispărut în doi ani din centrele de recepție europene. România e țară de tranziție, dar nu are date despre ei

În mai începe vaccinarea anti-COVID în cabinetele medicilor de familie din toată țara. Cum se va proceda

PARTENERI - GSP.RO Cum se ascundea Marica cu amantele! Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile

Playtech.ro INCREDIBIL! Ce face acum femeia care l-a părăsit pe Mihai Neșu! E halucinant ce se întâmplă

Observatornews.ro Caz incredibil la Braşov. Fetiţă de doi ani înecată şi declarată moartă, observată după o oră că are puls

HOROSCOP Horoscop 17 aprilie 2021. Peștii beneficiează de o formă de protecție care nu se manifestă cum vor ei

Știrileprotv.ro Directorul Pfizer a făcut un anunț așteptat de toată lumea

Telekomsport Gigi Becali a trimis 9,3 milioane de euro în conturile unui club din România

PUBLICITATE Află cât de profitabile sunt economiile tale (PUBLICITATE)