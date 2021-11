Cătălin Neamțu a slăbit 26 de kilograme după participarea la „Ferma”. „În culise şi mi-a făcut un coleg nişte poze. M-am speriat”

„M-am apucat în urmă cu un an şi 3 luni, am topit 26 de kilograme. În august 2020, eram la Ferma din Cocani, în culise şi mi-a făcut un coleg nişte poze.

M-am speriat, am zis că nu e adevărat şi că trebuie să slăbesc. Dar să ştiţi că eu am mai slăbit în trecut cu nutriţionist, 35 de kilograme. Eram dat prin Buftea exemplu, însă am pus kilogramele la loc.

Acum m-am apucat din nou şi am plecat de la 106 la 80 de kilograme. Şi m-am apucat şi de sport, pentru că e bine să te apuci până nu slăbeşti, ca să nu pui presiune pe articulaţii.

Am ţinut cura aia, intermitent fasting, în care mâncam doar 4 ore pe zi, cu pauze mari de până la 20 de ore în care nu mâncam nimic, beam multă apă, 5-6 litri pe zi, mâncam grătar cu legume. Familia m-a susţinut, m-au lăsat să-mi văd de treabă.

De când m-am apucat şi de sport, fiul meu Petru Nichita (9 ani) este impresionat de ceea ce fac. Sunt tată de două fete şi un băiat, Smaranda Ioana (13 ani) este fiica cea mare şi Zoe, care face 3 ani în martie”, a declarat Cătălin pentru Click!,

