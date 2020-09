Cătălin Scărlătescu, despre momentul în care a debutat în televiziune. “Mi-a scăpat telefonul din mână, direct în apă”

“Eram la mare, pe plajă, cu un coleg din clasa a V-a. Stăteam cu picioarele în apă, pusesem un tomberon între noi și jucam table.

La un moment dat, mi-a sunat telefonul și am fost anunțat că voi face parte din juriul unui cooking show. Mi-a scăpat telefonul din mână, direct în apă.

I-am scos repede cartela, am pus-o la uscat, am folosit un alt telefon și abia a doua zi am fost sunat din nou pentru a stabili o primă întâlnire. Atunci i-am cunoscut prima oară pe Florin și pe Sorin.

Ne-am văzut întâi la mine acasă, iar ulterior ne-am întâlnit și cu producătorul nostru, geniala Mona Segall. Îmi aduc aminte că ne-am văzut undeva pe bd. Dacia, stăteam la o terasă și eu mă tot gândeam ce mi se întâmplă.

A doua zi am mers la o sedință foto și știu că toți oamenii cu care ne întâlneam ne spuneau că o să fie supertare, se uitau la noi cu multă curiozitate.

Eu nu mai înțelegeam nimic. La început, mi-a fost frică de televiziune, nu știam ce înseamnă, ce presupune, de asta în primul an nici nu am renunțat la locul de muncă pe care îl aveam, le-am făcut pe amândouă în paralel”, a povestit Cătălin Scărlătescu pentru revista VIVA!

