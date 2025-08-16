Cătălin Scărlătescu chef și logodnica lui au trecut printr-un astfel de proces anevoios, recent, iar provocarea cea mai mare pentru ei au fost…băile. Într-un interviu pentru Viva! Cătălin spune că, după ultima experiență de bricolat, a terminat cu ‘șurubărerile’.

„Am scăpat, daaar mai am o baterie de la baie care și acum așteaptă nu știu ce piuliță. E ceva rău de tot (râde). Am improvizat eu ceva, totuși, că nu puteam să las lucrurile așa.

Trebuie să încep acum casa din Deltă, dar de data asta o să găsesc pe cineva să-mi deseneze casa, o să găsesc pe cineva s-o execute și o să-mi fac apariția la recepție, când e totul gata, până la ultimul detaliu. Nu sunt bun la ‘șurubăreli’, să schimb becuri sau mai știu eu ce. Pe mine trebuie să mă lași la tigăi. Tigaia e viața mea’, a declarat Cătălin Scărlătescu, pentru Viva.ro.

„N-am visat niciodată în viața mea că voi sta în Deltă, în pustietatea aia. Pentru că acolo, de exemplu, iarna, după ora 18.00 nu mai e nimic. Toată lumea se retrage. Vara, când a căzut soarele, la revedere. Nu mai găsești pe nimeni pe stradă. E o liniște. Ce-mi place mie în Deltă e că dorm. În București dorm 4-5 ore maxim, în Delta 9-10. Am dormit și 12 ore. Deci mă refac total. Pentru mine Delta este un fel de sanatoriu”, spunea Cătălin Scărlătescu în luna aprilie.