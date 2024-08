Chef Cătălin Scărlătescu a avut parte de un moment tensionat pe platourile de filmare ale noului sezon MasterChef, când unul dintre concurenți a făcut o greșeală majoră care l-a scos din sărite pe celebrul jurat. Incidentul s-a petrecut în timpul unei probe decisive, iar Scărlătescu, cunoscut pentru exigența sa în bucătărie, și-a pierdut cu greu calmul.

„Concurenți avem, ca de fiecare dată, oameni spectaculoși, oameni… gastronomic, vorbind, puțin cam nebuni, oameni care experimentează foarte mult. Mai mult decât ar trebui. M-au scos mulți concurenți din sărite, nu-mi mai aduc aminte.

Sunt momente în care nu vor să înțeleagă. Mai ales tineretul din ziua de astăzi care are acces la internet și are impresia că internetul peste noapte le bagă bucătăria în cap. Eu am o experiență de vreo 30 și ceva de ani și tot reușesc să nu le știu pe toate. Așa că mi se pare ciudat să vii în fața noastră, noi trei care avem, domnule, o experiență foarte mare, și să susții niște chestii tâmpite”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru FANATIK.

Concurentul care a reușit să-l scoată din sărite pe Cheful de la Pro Tv a pregătit un foie-gras, care a cam lăsat de dorit: „De exemplu, un concurent foarte interesant, concurent foarte drag nouă, care gătește bine, ne-a făcut un rahat de farfurie. A făcut un foie-gras, nu l-a gătit și i-am zis «cum ai ajuns tu să nu faci foie-gras?». Zice, «eu știu că foie-gras se pune rece în tigaie». Puneți mâna pe carte. Dacă ai carte, ai parte”, ne-a relatat cheful.

Recomandări Ucraina mizează pe o nouă armă pentru a lovi adânc în Rusia. Ultima propunere pentru a convinge SUA să-i permită să folosească și rachete occidentale

Cu toate acestea, incidentul a demonstrat că exigențele concursului sunt ridicate și că orice greșeală poate costa scump, chiar și pe cei mai talentați concurenți. Sezonul MasterChef 2024 se anunță a fi unul plin de provocări, iar Cătălin Scărlătescu, alături de colegii săi jurați, va fi atent la fiecare detaliu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Eu gătesc, nu mă puneți să fac dulciuri pentru că nu-mi doresc să fac dulciuri”

Într-o declarație ulterioară, Chef Cătălin Scărlătescu a recunoscut că, deși este un bucătar experimentat, nu pretinde că le știe pe toate. El a subliniat că nu deține vreo „baghetă magică” în bucătărie și că există domenii în care preferă să lase loc specialiștilor, cum ar fi pregătitul de dulciuri sau patiserie.

„O, Dumnezeule Mare, sunt foarte multe pe care nu știu să le fac. Haideți să vă spun. Eu sunt bucătar de meserie. Niciodată nu m-aș băga la măcelărie, niciodată nu m-aș băga în cofetărie, în patiserie, în gelaterie. Nu vreau să mă bag acolo, de ce să le iau munca altora? Eu gătesc, nu mă puneți să fac dulciuri pentru că nu-mi doresc să fac dulciuri. Îmi place să stau și să mănânc dulce făcut de o bunică drăguță, de o cofetăreasă.

Recomandări 33 de ani de independență a Republicii Moldova și războiul din Ucraina. Care ar trebui să fie strategia României?

Și, bineînțeles că există mâncăruri chiar și în bucătărie care nu-mi ies. Asta înseamnă normalitate. Să știți că niciunul din noi, bucătarii de pe planeta asta, nu ne trezim dimineața și avem bagheta magică. Nu suntem artiști. Gastronomia este o știință”, a mai declarat Scărlătescu pentru FANATIK.

Urmărește-ne pe Google News