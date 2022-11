„Este pentru dată când experimentez rolul de actor și sper să nu fie și ultima. Spre marea mea surpriză, m-am simțit foarte bine pe set.

Mi-a plăcut să văd tot ce înseamnă filmările pentru un serial atât de mare, să fiu nevoit să am un program atât de strict de filmare și să depind cumva de atât de mulți oameni. Clar, o experiență ca nici una de până acum!”, a declarat Cătălin pentru Fanatik.

„Bineînțeles, încă din vară de când am aflat de poveste mi s-a părut extrem de interesant și am vrut să văd cum va fi. Am aflat apoi și că vor juca actori precum George Mihăiță, George Ivașcu, Carmen Tănase și am fost convins că va avea succes.

Apoi, am primit propunerea de a apărea în câteva episoade… și am zis că e clar că mi se potrivea. Mă bucur foarte tare că aici a fost prima experiență de acest gen și sper să mai am ocazia să mă revăd cu această echipă”, a mai adăugat Zmărăndescu.

