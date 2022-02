Cătălin Zmărăndescu și-a cerut soția în căsătorie în ringul de box. Între ei e o diferență de 12 ani: „Nu se aștepta niciodată să fac gestul ăsta”

Sportivul și-a cerut soția în căsătorie pe ringul de box, după ce a câștigat un meci important. „Am stat și am căutat inele până mi-a venit rău, să găsesc un inel să-mi placă mie, să reprezinte exact ceea ce trebuie. Toate bune și frumoase, i-am dat inelul antrenorului meu principal și i-am zis: „Îmi dai inelul doar dacă câștig. Altfel nu mi-l dai, iar el mi-a zis, hotărât: „Și o să câștigi. Și au început să se scurgă minutele, runda 1, runda 2, runda 3. Adversarul meu avea, la un moment dat, niște pumni de mă curenta până în călcâie. După repriza a 6-a, a 7-a, nici nu mai știu ce mi-a spus antrenorul, dar, crede-mă, eram atât de nervos că nu reușesc să termin meciul și mă măcina chestia asta: «O mai cer de nevastă? N-o mai cer? Dacă pierd?».

Începusem să intru puțin în panică, pentru că una e când pregătești meciul pentru cineva și știi exact ce ai de făcut, dar și acolo e o marjă în care se întâmplă să dai greș, și alta e când întâlnești pe cineva pe ultima sută de metri și nu știi nimic despre el. Și îți dai seama că îți bagă toți în cap că e slab și nu e”, a spus el pentru viva.ro.

„În repriza a 7-a, știu că l-am împins pe antrenor, având un moment de nervozitate. M-am dus la bătaie. Nu mă întreba ce am dat, ce am făcut. Cert e că în repriza a 8-a s-a terminat meciul. Am dat în el din toate puterile mele și mă gândeam la Dumnezeu: «Doamne, nu mă lăsa să cedez!». Nici nu știu cum s-a terminat, știu doar că adversarul n-a mai putut să ridice o mână. Atât am dat în corpul lui, încât i-a ieșit cotul de la mână și s-a terminat meciul.

M-a chemat antrenorul, l-am luat în brațe și i-am zis: «Te iubesc, iartă-mă că te-am împins!» și mi-a zis «Nu e nicio problemă, avem altă treabă acum!». Mi-a scos cutiuța, a chemat-o pe soția mea pe ring și de abia atunci s-a întâmplat totul. Nu se aștepta niciodată, nicio secundă, să fac gestul ăsta”, a mai dezvăluit Cătălin Zmărăndescu.

Cătălin Zmărăndescu și Luiza s-au căsătorit în Anglia și au împreună doi copii.

