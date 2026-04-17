Reguli noi pentru trusa medicală auto

Începând cu 18 iunie, autoritățile din Grecia introduc cerințe stricte privind trusa de prim ajutor din autoturisme. Decizia aparține Ministerului Infrastructurii și Transporturilor și se aplică tuturor vehiculelor, cu excepția celor pe două roți.

Noua reglementare impune ca fiecare mașină să fie echipată cu materiale medicale adecvate pentru intervenții rapide în caz de accident.

Ce se schimbă concret pentru șoferii din Grecia

Principala modificare vizează conținutul detaliat al trusei medicale. Aceasta nu mai poate fi simbolică, ci trebuie să includă articole specifice, cu standarde clare.

Printre elementele obligatorii se numără:

pătură izotermă de salvare

bandaje de diferite dimensiuni

comprese sterile

mănuși de unică folosință

foarfecă pentru prim ajutor

mască medicală

instrucțiuni pentru intervenție în caz de accident

Toate produsele trebuie să fie în termen de valabilitate, în stare bună și să aibă certificare „CE”, conform normelor europene, scrie publicația Marica.

Unde trebuie păstrată trusa medicală auto

Noile reguli stabilesc și modul de depozitare. Astfel, trusa medicală auto trebuie să fie amplasată într-un loc ușor accesibil, pentru a putea fi utilizată rapid.

Este interzisă depozitarea acesteia în spații închise sau folosirea ei pentru alte obiecte decât cele medicale.

Din cauza condițiilor de depozitare, mai ales pe timpul verii, conținutul trusei trebuie înlocuit periodic, la un interval de maximum doi ani.

Șoferii sunt obligați nu doar să dețină trusa, ci și să verifice constant starea acesteia.

Amenzi pentru nerespectarea regulilor

În cazul în care trusa nu respectă noile cerințe, sancțiunea este o amendă fixă de 30 de euro.

Autoritățile anunță controale mai stricte, în special în sezonul turistic.

Ce trebuie să știe șoferii români

Noile reguli se aplică tuturor vehiculelor care circulă pe teritoriul Greciei, inclusiv celor înmatriculate în alte țări.

Astfel, românii care călătoresc spre destinațiile de vacanță din Grecia trebuie să se asigure că trusa medicală respectă noile cerințe.

Dotări auto 2026 în România: Ce riști fără trusa medicală, triunghiurile reflectorizante și stingătorul de incendiu

Toate autovehiculele care circulă pe drumurile publice din România trebuie să fie dotate obligatoriu cu trusă de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu omologate.

Potrivit articolului 8 din OUG nr. 195/2002, șoferii care nu respectă această obligație riscă sancțiuni încadrate în clasa a II-a, ceea ce înseamnă amenzi între 810 și 1.012,5 lei, echivalentul a 4-5 puncte amendă. Valoarea unui punct amendă este de 202,5 lei. Șoferii pot beneficia de reducerea la jumătate a minimului amenzii, dacă aceasta este achitată în termen de 15 zile, respectiv 405 lei.

Amenzile rutiere în România

Amenzile rutiere sunt împărțite în cinci clase, în funcție de gravitatea încălcării regulilor de circulație:

clasa I (2 – 3 puncte de amendă) = 405 lei – 607,5 lei;

clasa a II-a (4 – 5 puncte de amendă) = 810 lei – 1012,5 lei;

clasa a III-a (6 – 8 puncte de amendă) = 1.215 lei – 1.620 de lei;

clasa a IV-a (9 – 20 de puncte de amendă) = 1.822,5 lei – 4.050 de lei;

clasa a V-a (21 – 100 de puncte de amendă) = 4.252,5 lei – 20.250 de lei.

Nepurtarea centurii de siguranță va fi sancționată cu minimum 405 lei, în timp ce folosirea telefonului mobil la volan fără dispozitiv hands-free poate atrage o amendă de până la 1.620 de lei.

Recent, un șofer din Oradea a fost sancționat cu o amendă de 810 lei după ce, în urma unui control rutier efectuat după miezul nopții, nu a reușit să prezinte polițiștilor trusa medicală, triunghiul reflectorizant și stingătorul din autoturism.

