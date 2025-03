Deși a fost o decizie conștientă, motivată de dorința de a-și urma pasiunea pentru muzică, Feli mărturisește că lipsa studiilor i-a adus dificultăți de-a lungul vieții.

Feli Donose nu își dorește ca fiica ei să facă aceeași alegere

Chiar dacă și-a acceptat alegerile, Feli își dorește un viitor diferit pentru fiica sa, Nora Luna. Cântăreața a subliniat că va insista ca aceasta să-și finalizeze studiile, pentru a avea mai multe opțiuni și un parcurs mai stabil în viață.

„N-am vrut să trăiască la fel ca mine (n.r.: fiica ei). Mă voi ataca și mă voi enerva și voi spune că eu sunt mama ta și nu-ți permit să spui că nu-ți trebuie liceu. Nu știu ce-o să fac, pentru că, pe deoparte, pot să înțeleg dacă vii și îmi spui de ce nu și văd că ai de ce să nu, poate te susțin. E o luptă foarte mare aici pentru că am o mare frustrare și un gol imens din adolescența mea că nu am terminat liceul, deși eu am ales.

Eu știu că nu am terminat liceul de încuiată ce sunt și știu că face parte din procesul meu, din misiunea mea de a face muzică. M-am trezit cu alegerile mele. Nu sunt cele mai sănătoase, trebuie să ai un strop de nebunie și de curaj. Din fericire, le-am avut pe amândouă. Dacă aș vedea că ar fi un sens cu potențial, nu cred că aș opri-o. În același timp, frustrarea mea și neîmplinirea adolescenței mele ar opri-o. Dar nu vreau ca viața ei să fie despre mine, pentru că nu facem copii pentru noi”, a mărturisit cântăreața în podcastul Ilincăi Vandici.

Feli a renunțat la școală în clasa a IX-a

Artista, în vârstă de 38 de ani, a renunțat la școală în clasa a IX-a și s-a dedicat în totalitate muzicii. Drumul său nu a fost deloc ușor, iar copilăria i-a fost marcată de lipsuri financiare. Feli a vorbit deschis despre faptul că a trăit momente de sărăcie extremă și că au existat zile în care nu avea ce să mănânce.

Cu toate acestea, talentul și determinarea au ajutat-o să-și construiască o carieră de succes. Artista consideră că în domeniul artistic este nevoie de un amestec de curaj și de nebunie, iar ea le-a avut pe amândouă. Totuși, lipsa unei educații formale rămâne un regret pentru ea.

„Am renunţat la şcoală, la jumătatea clasei a noua. Eu asta am simţit să fac. Sunt de vreo şapte ani în clasa a XI-a. M-am trezit la 15 ani în toiul nopţii şi m-am gândit ce fac cu viața mea. Am găsit un anunţ. Dumnezeu le aşază pe toate.

Găsesc un ziar local unde se căuta în Cluj pe cineva care să cânte muzică străină. Am lucrat şi într-o fabrică de piele. Am ajuns în Cluj. Domnul respectiv caută fete nu pentru a cânta. Am rămas totuşi în Cluj. Aveam un salariu de 6 milioane jumătate. Am găsit chirie într-un apartament cu 3 camere, stăteam cu străini”, a povestit artista.

În 2016, Feli Donose a reluat liceul

În 2016, Feli Donose reluase studiile și mărturisea într-un interviu pentru PRO FM: „Nu îmi pare rău pentru decizia luată, chiar nu regret o clipă lucrul acesta. Asta am simțit să fac atunci, însă în prezent, am reluat-o. Sunt elevă în clasa a 11-a. M-am maturizat de mică și nu mi-am trăit adolescența, pe care nu vreau să o ratez. Chiar dacă la 30 de ani o să fiu printre tinerii de liceu, nu vreau să ratez toate aceste clipe, așa că îmi voi termina la un moment dat studiile. Vreau să fac și o facultate”.

