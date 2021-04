Câte kilograme a slăbit Cătălin Moroșanu la „Survivor România”. „Am făcut foamea”

Acesta și-a recuperat telefonul și a intrat pe Facebook. Acolo a ținut neapărat să le mulțumească celor care l-au susținut. A aflat de la producători că a adus echipei Faimoșilor peste 50 de puncte. În cadrul competiției, Cătălin Moroșanu a trecut și printr-o transformare fizică. A fost nevoit să slăbească peste a fi mai rapid pe trasee. Aproximativ 25 de kilograme a dat jos.

„Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și cuvintele frumoase. A fost o provocare incredibilă. Producătorii mi-au spus că nimeni nu a mai intrat în Survivor cu greutatea mea și totuși am reușit să rămân atât timp și am adus peste 50 de puncte echipei.

Am îndurat foamea, am slăbit aproape 25 de kg, am avut o mulțime de obstacole, iar această accidentare a fost cea care mi-a întrerupt drumul. Am fost și voi rămâne același Cătălin Moroșanu pe care îl știți voi. Cu respect! Ne vedem în curând acasă pentru că îmi e dor nespus de România, cea mai frumoasă țară din lume!”, a transmis acesta pe Facebook.

Cătălin Moroșanu, eliminat de la „Survivor România” din cauza problemelor de sănătate

Cătălin Moroșanu a suferit o accidentare gravă pe timpul concursului, iar sportivul a fost nevoit să părăsească jocul. A făcut primele declarații după verdictul dat de prezentatorul emisiunii.

„Am meniscul rupt și, chiar dacă aș mai intra pe traseu, ar putea să mă afecteze. Sănătatea este cea mai importantă și vreau să ajung în România pe picioarele mele. Acum mi-am mai revenit puțin. În viață, fiecare are un destin. Al meu a fost să stau până acum în acest concurs. Până la urmă, contează sănătatea cel mai mult.”

Citeşte şi:

Propunerea PLUS pentru ministrul sănătății, dr. Ioana Mihăilă, e cea care a descoperit că testele PCR se făceau la privați, în detrimentul laboratoarelor publice

Peste 3.200 de infectări și 137 de decese COVID în ultimele 24 de ore. Scade numărul pacienților de la ATI

Vlad Voiculescu: „România pierde viteză în mod periculos la capitolul vaccinare”. Care este „vulnerabilitatea majoră”

PARTENERI - GSP.RO Bendeac a dat peste Pițurcă într-un magazin de pe Victoriei: „M-a făcut să mă simt penibil. A fost oribil!”. Gestul incredibil făcut de antrenor

Playtech.ro Femeie din Cluj, MOARTĂ în ATI la 2 luni de la rapelul Pfizer. Ce au descoperit medicii despre plămânii ei

Observatornews.ro Ce a pățit un tânăr de 21 de ani din Marea Britanie care obișnuia să bea zilnic 4 doze de energizant. Medicii i-au spus că un transplant i-ar putea salva viața

HOROSCOP Horoscop 16 aprilie 2021. Leii trebuie să își tempereze propriile porniri războinice și dorința de a se impune

Știrileprotv.ro „Creatura periculoasă” care a băgat spaima în locuitorii din Cracovia. Oamenii nu au mai deschis geamurile de frică. Este incredibil ce era, de fapt

Telekomsport Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii

PUBLICITATE Află cât de profitabile sunt economiile tale (PUBLICITATE)