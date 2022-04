Invitată recent la PROFM, cântăreața a vorbit despre cariera ei, dar și despre viața personală. Andra a dezvăluit că vrea să își reînnoiască jurămintele de iubire cu Cătălin Măruță, dar a surprins și când a făcut mărturisiri despre silueta ei.

În pandemie, Andra a stat foarte mult acasă, nu a mai susținut concerte, nici la evenimente nu a mai mers, dar nici filmări pe la emisiuni nu a mai avut. A rămas acasă și a gătit foarte mult. În acea vreme s-a îngrășat 10 kilograme, ajunsese să cântărească 70 de kilograme. A reușit să mai dea jos șase, a ajuns la 64, dar nici așa nu e mulțumită.

„Viața mea acum e despre mâncare. În pandemie mi-am descoperit o latură de bucătar-șef. Fac dulciuri, gogoși, plăcinte, sarmale. Am pus cam 10 kilograme în pandemie, am ajuns la 70. Am dat șase jos, mai am vreo patru, dar ce să zic, încă mănânc, îmi place mâncarea”, a spus Andra, cu zâmbetul pe buze.

Și în urmă cu ceva vreme Andra mărturisea că face eforturi pentru silueta ei. „Nu sunt o persoană sportivă, dar am cochetat. Dietă am, mă tot întreabă câte kilograme am slăbit și nu vreau să spun”, povestea ea în 2020.

„Mai mănânc o înghețată, mai… Eu sunt pofticioasă și, cumva, fericirea înseamnă și mâncare pentru mine. Dar eu mă lupt cu acest lucru și să rezist tentațiilor de acasă, pentru că, după cum știți, copiii mai vor paste, pizza… De trei ori pe săptămână facem sport. Ieri am făcut 900 de sărituri”, recunoștea ea.

