Atenție, tutunul dăunează grav sănătății!

Stilul de viață al sărbătoritei contrazice multe reguli tradiționale despre sănătate. Chiar și la această vârstă venerabilă, Margaret trăiește independent și își îngrijește propria locuință.

Nepoata sa, Rachel Matthews, 47 de ani, a dezvăluit că bunica nu și-a schimbat niciodată obiceiurile, în ciuda avertismentelor medicale.

„Fumează între 20 și 40 de țigări pe zi și nu are de gând să se oprească prea curând”, a declarat Rachel. „A fumat dintotdeauna”, insistă. Pe lângă țigări, Margaret este o fană a ceaiului tare de Yorkshire, pe care îl consumă cu lapte integral, nu degresat.

De asemenea, adoră să mănânce marmeladă cu unt, aplicând un strat generos de unt pe pâine „de aproape un inch (nr. 2,54 centimetri)», a adăugat Rachel.

Interesant este că, deși evită alcoolul, Margaret a fumat toată viața, ceea ce Rachel consideră ironic.

Mama lui Rachel a murit la doar 52 de ani, încercând să adopte un stil de viață sănătos, în timp ce Margaret a ales să-și păstreze vechile obiceiuri.

Pentru a marca acest moment special, nepoata sa dorește să organizeze o surpriză deosebită, cerându-le oamenilor să-i trimită cât mai multe felicitări de ziua de naștere.

„Nu mai avem mulți membri de familie, așa că vreau să fac ziua bunicii cât mai specială”, a spus Rachel.

Margaret s-a născut în 1926, în Bristol, și a trăit experiența celui de-Al Doilea Război Mondial. Potrivit nepoatei, își amintește încă momente din timpul bombardamentelor și adăpostul antiaerian din apropierea casei.

La vârsta de 18 ani, s-a alăturat Serviciului Auxiliar al Forțelor Aeriene Feminine, fondat în 1939, unde a servit timp de doi ani. Ulterior, s-a mutat în Kilburn, unde și-a întâlnit soțul.

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