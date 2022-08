Pe Instagram, Gina Pistol s-a filmat în direct, în timp ce se cântărea. 57,7 kilograme are acum, dar vrea să mai dea jos cel puțin trei. Vedeta a avut mare grijă la alimentație, a mâncat mai puțin, dar a mai luat și unele pastile recomandate de medicul ei.

„Mi-a scris toată lumea că am slăbit foarte mult. Nu am slăbit foarte mult, mai am de dat jos vreo 3-4 kilograme.

La înălțimea mea, chiar și 2 kilograme în plus sau în minus au un impact foarte mare vizibil. După ce am avut un blocaj și nu mai reușeam să scad sub 59 de kilograme, am început să iau pastilele astea.”, a spus Gina Pistol, pe InstaStory.

Iubita lui Smiley nu a mai ajuns la sală, nu a mai făcut sport, dar face unele tratamente corporale. „La sală nu am ajuns, pentru că nu am avut timp sau dacă am avut o portiță mică de timp liber, nu știu ce se întâmplă, dar nu mai am energie. Și nu e energie doar din punct de vedere fizic, nu am energie psihic, nu reușesc să mă adun.

Oricum sunt puțin mai bine acum, dar am avut așa o … nu știu ce s-a întâmplat. Anul ăsta a fost ciudățel rău pentru mine. Într-adevăr am mâncat mai puțin în ultima vreme, dar cred că m-au ajutat și tratamentele astea pe care le fac la clinică.”, le-a mai mărturisit vedeta fanilor ei.

Gina Pistol a născut în martie 2021 o fetiță, Josephine, fiica ei și a lui Smiley, a împlinit deja 1 an.

