Minodora a ajuns să cântărească acum 60 de kilograme și își dorește să se oprească aici. Ea are grijă de felul în care arată și este mulțumită de corpul ei. Transformarea cântăreței a fost una spectaculoasă și mulți au vrut să afle cum a slăbit. Minodora a apelat la operația de micșorare a stomacului, apoi a avut grijă să aibă un regim echilibrat.

„Mă opresc la 60 de kilograme. Pentru față folosesc un întreg tratament: peeling-uri pentru față, cremă de zi, cremă de noapte și cremă de ochi. Am un întreg ritual. Și pentru piele am la fel, creme speciale pentru corp”, a spus Minodora pentru impact.ro.

Artista a avut o perioadă în care mergea foarte des la masaj, însă acum a rărit acest obicei și spune că va reveni la aceste ședințe atunci când se va mai încălzi afară. În cei peste 20 de ani de carieră, Minodora spune că nu a avut niciodată probleme din cauza greutății, ci a fost extrem de iubită de fanii săi indiferent de numărul de kilograme pe care l-a avut.

„Constat cu foarte mare plăcere că am foarte multe mesaje prin care oamenii îmi spun că le place de mine ca și om. Este cea mai mare realizare a mea, oamenii îmi spun că mă plac pentru caracterul meu, pentru faptul că nu am uitat de unde am plecat, pentru că sunt modestă. În final, ei îmi spun că m-au plăcut și când aveam 100 de kilograme, că nu a contat acest aspect. Eu am fost iubită și cu 100 de kilograme, foarte norocoasă și binecuvântată mă consider. Eu nu am primit comentarii negative în legătură cu acest aspect, nu am avut probleme de acest gen în 20 de ani de carieră. Oamenii au apreciat valoarea umană, apoi valoarea mea ca și artist. Este mare lucru”, a declarat vedeta.

Recent, artista a postat pe una dintre rețelele de socializare mai multe fotografii cu ea într-o salopetă mulată, iar silueta ei iese în evidență. Minodora, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, a reușit să impresioneze pe toată lumea cu transformarea sa spectaculoasă din ultimii ani.

Minodora nu are intervenții estetice

Artista nu este împotriva procedurilor de înfrumusețare, însă consideră că trebuie să fie făcute cu măsură. Minodora este de acord cu femeile care apelează la intervențiile estetice atunci când acestea sunt făcute astfel încât transformarea să fie una plăcută.

„Sunt de acord cu ele, însă ar trebui să fie făcute cu bun simț. Sunt de acord cu fetele care nu au fost înzestrate la nivelul buzelor și care apelează la o chestie care le îmbunătățește aspectul. Este clar că te duci și îți pui acid pentru a arăta frumos dacă ai două linii. Operațiile la față nu ar trebui să îți schimbe chipul, buza de sus nu ar trebui să depășească nasul”, a spus artista.

Întrebată dacă ea ar apela la intervențiile estetice, Minodora a spus că nu, pentru că „îmi este teamă că mi-ar putea strica chipul”.

