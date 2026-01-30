Cariera lui O’Hara la Hollywood s-a întins pe 5 decenii, începând cu serialul canadian de comedie „Second City Television”, pentru care a câștigat primul său premiu Emmy. O’Hara a continuat să joace în filme precum „After Hours”, „Beetlejuice” și primele două filme „Home Alone”, în care a interpretat-o pe mama personajului lui Macaulay Culkin, Kevin.

Cel mai recent proiect al său a fost serialul „The Studio”, produs de Apple TV+, în care a jucat alături de Seth Rogen. Pentru acest rol a primit o nominalizare la premiile Emmy.

În 2020, Catherine OHara a câștigat un premiu Emmy pentru interpretarea din „Schitts Creek”. Primul său trofeu Emmy datează din 1982, când a fost premiată pentru contribuțiile sale ca scenarist la emisiunea de comedie „SCTV Network 90”.

Actrița s-a născut și a crescut în Toronto, fiind al șaselea copil dintr-o familie cu șapte frați. Și-a cunoscut soțul, scenograful Bo Welch, pe platoul de filmare al producției „Beetlejuice” din 1988. Cei doi s-au căsătorit în 1992 și au avut doi fii, Matthew și Luke.

„Singur acasă” rămâne unul dintre cele mai iubite filme de Crăciun, urmărit an de an de milioane de oameni. Cu toate acestea, un detaliu ingenios dintr-o scenă celebră a trecut neobservat timp de decenii, până când un critic TV l-a scos recent la lumină.



