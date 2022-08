La 16 ani de la lansarea melodiei, Mihai Trăistariu continuă să primească bani din străinătate, din drepturile de difuzare. „Cei mai mulți bani au venit în primii doi-trei ani după Eurovision. Primii au fost 24.000 de euro, din Grecia. Ni s-a spus că aceștia sunt doar banii din prima lună de difuzare a piesei.

Ca să fac așa un calcul din ochi s-au strâns cam trei milioane de euro din difuzarea „Tornero”, bani pe care i-am împărțit cu casa de discuri, compozitorul și textierul, fiecare cu procentul lui. Atunci pot spune că a fost perioada mea de glorie, mi-am făcut firmă de taxi în Constanța, aveam 64 de taxiuri”, a recunoscut artistul.

Melodia compusă de Eduard Cârcotă are succes chiar și acum. „Tornero se mai difuzează în țările cu destinație de vacanță, Grecia, Spania, Malta, unde sunt și cluburi. Din drepturile de difuzare primim bani cam 50 de ani, apoi piesa intră în istoria muzicii și se mai oferă simbolic doar niște sume, cam un euro la fiecare.

Și acum primesc bani din difuzare, după 16 ani de la Eurovision, dar sumele sunt mai mici. Lunar îmi mai vin din drepturile de autor cam 15-20 de milioane. Piesa s-a difuzat în peste 30 de țări. Dacă este difuzată la un post de radio sau în cluburi, ni se trimit 8 euro de difuzare, iar acești bani revin către noi, care se împart, tot așa, în patru”, a mai declarat Mihai Trăistariu.

În prezent, Mihai Trăistariu are un program foarte încărcat. El are o școală de muzică în Constanța, are o afacere cu imobiliare pe litoral, închiriază șase apartamente și cântă și la diferite evenimente sau chiar la malul mării.

