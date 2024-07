În vârstă de 47 de ani, Ioana Tufaru e fiica regretatei cântărețe Anda Călugăreanu. De ani de zile aceasta se luptă cu probleme financiare, de curând a fost și evacuată din garsoniera primită de la Gigi Becali. S-a mutat cu chirie și o duce în continuare greu cu banii.

Cu toate acestea, ea a economisit și și-a dus familia în vacanță la Eforie Nord. Pentru cele 4 zile la mare, Ioana Tufaru și soțul ei au cheltuit 1.700 lei, suma în care este inclusă și cazarea din Eforie Nord, scrie Ciao. „A fost superb la mare. Diferit… diferit a fost faptul că am stat mai puțin decât de obicei din cauza bugetului mai restrâns acum.

De când stăm cu chirie, și faptul că am fost mai atenți la ce și cât cheltuim …. în rest nimic diferit, aceleași gazde minunate, aceeași locație de vis și nu în ultimul rând, aceeași distracție”, a declarat ea pentru sursa citată.

„Am stat 4 nopți în Eforie Nord, unde venim al doilea an, și unde recomand tuturor să vină. Gazdele sunt minunate, locația de vis, totul la superlativ și recomand cu drag! În total, cu cazare cu tot, am cheltuit cam în jur de 1.700 de lei”, a mai zis Ioana Tufaru, care nu a cheltuit mulți bani pe mâncare. Prefera să servească mesele la cazare, nu la restaurantele și terasele din stațiune.

Recomandări „Va fi o săptămână de foc”. Valul de căldură se accentuează în sudul țării. Temperaturi de 40 de grade la umbră

„Da, la cazare am gătit ca de obicei. Bine, nu pot spune că am gătit propriu-zis, așa… am fiert niște ouă și niște crenvurști dimineața la mic dejun, la prânz mai făceam câte o supă la plic, seara un cartof prăjit, din astea. Iar pe plajă, da, luam sucuri reci de la cazare ca să nu cheltuim mult prea mult”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Ce pensie are Ioana Tufaru: „Nu poți să trăiești în România cu banii ăștia”

Invitată în emisiunea online a lui Mihai Ghiță, aceasta s-a plâns și că soțul ei, Ionuț Mardare, se confruntă cu probleme de sănătate, că urmează un tratament costisitor. „Soțul meu are probleme groaznice cu inima și cu plămânii, are niște fibrilații foarte nasoale. Ia tratament, trebuie să îl ia toată viața, că nu are încotro. Costă și tratamentul, dar ne chinuim și așa.”, a spus Ioana Tufaru, care apreciază că soțul, în ciuda situației lui, merge la muncă.

Ionuț Mardare are o pensie infimă de 1.281 de lei, dar și lucrează ca agent de pază. Aceeași pensie o are și Ioana Tufaru, pensie care acoperă chiria apartamentului unde locuiește. „Are pensia exact cât o am și eu, 1.281 de lei. Nu poți să trăiești în România cu banii ăștia, mai ales dacă ai și un copil. Numai chiria costă toată pensia mea, adică 1.200 lei. Salariul soțului e minim pe economie.”, i-a mai spus Ioana Tufaru lui Mihai Ghiță.

Urmărește-ne pe Google News