De zeci de ani trupa 3 Sud Est este printre preferatele românilor. Ea a devenit cunoscută în anii 90, iar cei trei membrii: Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș s-au bucurat de un real succes în România. De-a lungul timpului, multe speculații s-au făcut cu privire la banii pe care aceștia i-ar încasa din concerte, din aparițiile lor.

Mulți s-au întrebat: Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș au ajuns să fie milionari? Răspunsul l-a întrebare l-a dat Laurențiu Duță acum, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”. „Presa specula multe și mărunte, după nu știu ce turneu că am fi câștigat milioane. Poate, nu știu, într-o carieră întreagă. Nu am făcut o contabilitate a banilor, dar milionari poate în cei 20 și de ani adunat cu case, dar nu suntem milionari.

Niciunul nu are un milion de euro strânși. Poate, nu știu, dacă vindem tot și mai și strângem ceva în următorii ani. Noi nu am fost nici o trupă răsfățată să avem show-uri de televiziune, să fim preferații companiilor mari în spoturi publicitare. Am auzit povești de artiști care au câștigat sume fabuloase, dar nu e cazul nostru”, a spus artistul, care a mai adăugat de unde câștigă ei bani.

„Noi am câștigat tot timpul din concerte și din YouTube, acum mai nou. Nu suntem acei prințișori preferați de companiile mari care câștigă sute de mii de euro din spoturi publicitare. Niciodată nu am fost și nu suntem”, a mărturisit Laurențiu Duță la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, conform wowbiz.ro.

Laurențiu Duță e proprietar de restaurant

La un moment dat, s-a scris că Laurențiu Duță ar fi proprietarul unui hotel în Mamaia. Acum, el a dezmințit totul, are un teren, dar și un restaurant în Năvodari. „Nu este vorba de un hotel. Nu dețin un hotel, e o informație falsă. Am un teren în Năvodari, intenționez pe viitor să construiesc ceva, dar nici măcar fundația nu am început-o, deci nu există.

Avem un restaurant al familiei noastre în Năvodari”, a mai explicat Laurențiu Duță, la Kanal D.

