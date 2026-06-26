Realizatorul controversatului serial-documentar „Cămătarii”, care se vede la PRO TV și pe VOYO, vine cu povești din culise, dezvăluind inclusiv sumele pe care Nuțu Cămătaru și ceilalți le-au primit pentru a apărea în serial.

Anghel Damian mărturisește că nu crede în epifanii, în idei venite pe neașteptate și mărturisește că serialul-documentar „Cămătarii” a apărut firesc, după toate producțiile de ficțiune pe care le făcuse, precum „Clanul”, „Groapa” și „Tătuțu”.

Anghel Damian a ajuns la frații Cămătaru cu ajutorul lui Codin Maticiuc

„Accesul inițial mi l-a oferit Codin Maticiuc, care a scris o carte despre Nuțu Cămătaru. Am citit cartea, mi s-a părut limitată ca povești și ca direcție, era o carte care pleca din realitate și se îndrepta spre ficțiune. Am avut o abordare de forță, ca să zic așa. Am zis că documentarul oricum va fi făcut! Avem suficiente materiale de arhivă, acces la anchetatori, la autorități, și această poveste va fi spusă. Nu a fost un «Da» imediat, a fost o perioadă de tatonare de câteva luni. Și au zis: «Bun, preferăm și fim și noi în povestea asta»!

Evident că proiectul a căpătat o nouă dimensiune, pentru că această lume nu-ți dă acces. Spre surprinderea mea, ei au vorbit despre infracțiunile pe care le-au făcut. Prima mea întrebare mare despre ei a fost dacă ei s-au născut așa sau dacă au devenit ceea ce sunt. Am luat un psiholog criminalist pe lângă mine, Liliana Pârvulescu, care a stat zi de zi la fiecare filmare și am făcut o profilare, inclusiv prin testări, și am primit răspunsul destul de repede că ei au devenit așa. Dacă au devenit așa, înseamnă că undeva este o vină: societală, educațională, contextuală… Hai să înțelegem cum poți să devii, pentru că, uite, sunt tată de băiat. Cum îmi protejaz copilul să nu devină așa?”, spune Anghel Damian în fața lui Marius Manole.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 28

Regizorul a dezvăluit și care este explicația pe care a găsit-o el.

„O mamă care i-a îndemnat să fure și un stat care a intervenit cel mai prost cu putință. Au fost duși la școlile de corecție comuniste, care erau practic instituții de formare a infractorilor. Abuzuri de toate felurile, emoționale, fizice, sexuale, vorbim de o lume îngrozitoare, directori care erau mai degrabă veniți din lagăre și care formau niște microimperii pe care le conduceau cu ajutorul acestor deținuți minori, interacțiune cu deținuți majori…

Mica, soția lui Nuțu Cămătaru, a fost luată la 13 ani și, la prima lor întâlnire, mergeau pe stradă, mergeau la cinema, și Nuțu a văzut o Dacie și a furat-o. Asta e o poveste de Scorsese aproape. Înțeleg reacțiile vehemente, dar problema e că noi nu vrem să recunoaștem că avem o vină societală și că lucrurile astea au existat, există și vor exista în continuare lângă noi. Ce te șochează e că acest univers, această lume nu e paralelă, ea se intersectează cu toate mediile: politică, showbusiness, sport…”, mai afirmă Anghel Damian.

Întrebat dacă cei din clanul Cămătaru au fost plătiți ca să apară în serialul-documentar, Anghel Damian spune că există o sumă minimă pe care, în calitate de producător, trebuie să o dai pentru a obține drepturile de autor.

Suma de bani pe care au primit-o Nuțu și Sile

„Am filmat aproape 100 de zile, stăteam acolo opt ore pe zi. Au fost plătiți! Este o sumă minimă pe care trebuie să o plătești ca să obții drepturile: 50 de lei – 70 de lei”, dezvăluie Anghel Damian în fața lui Marius Manole.

Regizorul are un răspuns și pentru cei care îi trimit mesaje vehemente: „Am primit mesaje multe: «De ce nu faceți documentare cu olimpici sau cu personalități marcante?». Pe VOYO este un documentar excepțional cu Simona Halep. Eu am văzut-o pentru prima dată pe Simona Halep într-o postură total deschisă emoțional. Și nu aș vrea să comentez diferențele de audiență dintre cele două documentare. O să vă dau doar o proporție: «Cămătarii» a fost de 100 de ori mai vizionat decât documentarul cu Simona Halep! Și vorbim despre Simona Halep, cea mai importantă sportivă din ultimul deceniu în România…”, încheie Anghel Damian.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE