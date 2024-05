Andreea Bostănică este urmărită pe TikTok de peste 6 milioane de persoane, iar filmulețele postate de ea în mediul online au milioane de vizualizări. În ultima perioadă, tânăra din Republica Moldova a arătat că primește cadouri de zeci de mii de euro și buchete de flori care abia îi încap în camera de hotel din Dubai. După opulența pe care o afișează pe internet, oamenii s-au întrebat câți bani câștigă Andreea Bostănică din TikTok.

Aceeași întrebare a avut-o și Teo Trandafir, care și-a dorit să știe câți bani se pot face din TikTok, având în vedere opulența afișată de Andreea Bostănică. Vedeta de la Kanal D a menționat că nu a mai auzit de tânără până la acel moment. „Știu o tânără, Andreea Bostănică, am auzit pentru prima dată în viața mea, dar bine am făcut că am auzit… (…) Noi învățăm de aici că prin muncă progresează. Andreea Bostănică desface niște daruri. Și îmi place ce văd. Pentru că ea stă într-o căsuță… Și are niște floricele în spate”, a afirmat Teo Trandafir recent, în emisiunea „Follow Us”.

Ilinca Vandici a intervenit în subiect și, după ce i-a greșit numele de mai multe ori, a spus că Andreea Bostănică nu este un exemplu pentru tânăra generație.

„Și dacă ai avea acum o prietenă sau mai multe care au o adolescentă în creștere care o urmărește pe domnișoara Andreea Bostănel… Bostănică, scuze… pe TikTok și văd unboxingurile astea care nu se mai termină de mii de euro și florile care nu se mai termină…

„Sunt oameni care nu au unde să locuiască. Sunt copii care mor de foame”

(…) Unu, dacă avem posibilități, iubiți, pentru că am înțeles că are un iubit… Ideea este că din TikTok mi-e greu să cred că tu poți să câștigi atât de mult încât să-ți cumperi lucrurile astea pe bandă rulantă. Dacă ar fi să faci un unboxing la un cadou, o dată pe lună, să-ți cumperi o geantă Hermes… De ce trebuie să le punem în față la toată lumea. Sunt oameni care nu au unde să locuiască. Sunt copii care mor de foame. De ce trebuie să ne arătăm în halul ăsta? Ce învață tinerele alea care se uită? Aici este durerea mea”, a subliniat Ilinca Vandici.

Prezentatoarea TV nu s-a oprit aici și a continuat: „Ok, este superbă Andreea. Cântă frumos. E superbă, punct. Hai să facem asta. Hai să dansăm, să cântăm, hai să arătăm cât suntem de frumoase. De ce trebuie opulența asta exagerată?

În care arătam bijuteriile. La mine, la tine, vine un băiat care ne aduce și nouă 100 de trandafiri, dar înainte am văzut-o pe Andreea Bostănel pe Instagram, ce-i zic? Am prietene care au copile adolescente și care o urmăresc pe Andreea Bostănică și alții nu mai știu cum să facă”.

Andreea Bostănică o atacă pe Ilinca Vandici

După ce a auzit aceste declarații făcute de Ilinca Vandici, Andreea Bostănică, în vârstă de 19 ani, a răbufnit pe TikTok și a criticat-o pe vedetă.

„Doamna Ilinca cred că s-a supărat că nu i-am deschis nici mesajul, doar că nu înțeleg… Poate vă amintiți de mine, doamna Ilinca. Ați fost la emisiune și ați spus că nu știți cum mă cheamă?

Păi cum nu știți cum mă cheamă dacă ați spus că aș fi onorată să vin la emisiunea voastră acum câteva luni. Mi se pare foarte, foarte patetic. Dar… are și ea o vârstă. Poate are și probleme cu memoria”, a susținut tânăra.

„Doar invidioasele ca Ilinca, și care s-a supărat pe mine că n-am fost la emisiune, pot să zică ceva rău”

La adresa lui Teo Trandafir, Andreea Bostănică nu a vrut să comenteze prea mult, deși a menționat că a fost de mai multe ori în emisiunea „Teo Show”. De asemenea, tânăra supranumită „Regina TikTokului” susține că Ilinca Vandici este invidioasă pe ea.

„Iar pe doamna Teo Trandafir o iubesc, o respect enorm. Mi s-a părut că a zis asta… Bine, ea a zis doar lucruri frumoase despre mine, că n-are ce să spună rău, doar invidioasele ca Ilinca, și care s-a supărat pe mine că n-am fost la emisiune, pot să zică ceva rău. Sau să spună că nu mă cunoaște, de fapt, mă cunoaște foarte bine.

M-a avut și la follow. Îmi dădea și like-uri. Eu neavând-o la follow, ca să înțelegeți. Dar eu am lansat vreo patru piese la doamna Teo în emisiune, la Teo Show. M-a invitat de foarte multe ori. Mi s-a părut așa ciudat că a zis că nu mă cunoaște. Cred că așa era în script, cine știe”, a completat Andreea Bostănică.

