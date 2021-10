Câți bani câștigă o cântăreață de muzică populară din YouTube. Și-a cumpărat o mașină de peste 100.000 de euro: „Fiecare reușită are un preț”

Georgiana Maria Lobonț, pe numele său complet, s-a născut în Gherla, în județul Cluj. Încă de mică, chiar de la vârsta de patru ani, aceasta a fost atrasă de muzică. A participat la celebrul concurs pentru copii „Tip Top Mini top”. Întreaga familie a ghidat-o către o carieră în muzică, așa că aceasta a urmat cursurile Școlii populare de artă din Cluj.

Cântăreața de muzică populară și-a făcut debutul în 2005, la emisiunea „Tezaur Folcloric”, iar în 2010 a lansat primul ei album de muzică populară. Următorii ani au venit cu multe reușite pe plan profesional, a lansat multe melodii, videoclipuri, a apărut și în diferite emisiuni de televiziune la Antena 1, la Pro TV, la Național TV. În online, artista a cunoscut succesul în ultimii ani. Pe Facebook are aproximativ 500.000 de urmăritori, iar pe Instagram, aproape 200.000. Tânăra are diverse colaborări cu diferite branduri care îi aduc câștiguri financiare.

Pe YouTube, Georgiana Lobonț a ocupat mai multe zile la rând locul unu în trending cu piesa „Așa sunt femeile”. Cântăreața a fost înaintea unor artiști care se aflau mereu în top, precum Jador, Theo Rose, Tzancă Uraganu sau Carlas Dreams. Și acest succes i-a adus bani în conturi, ar fi vorba despre mii de euro.

Pe plan personal, Georgiana Lobonț și-a întemeiat o familie. În 2016 s-a căsătorit cu Rareș Ciciovan, alături de care are doi copii.

Invitată recent în emisiunea „Showbiz Report” de la Antena Stars, Georgiana Lobonț a spus că succesul ei din ultimii ani se datorează unor ani buni de muncă. Artista a recunoscut că în ultima perioadă s-a axat pe partea profesională, iar viața personală a neglijat-o de multe ori.

„Am avut un an foarte bun, nu a fost ușor, chiar dacă unii spun că este așa. Este foarte frumos, dar fiecare reușită are un preț. Viața personală am cam neglijat-o în ultimii ani. Noi ne-am dorit foarte mult să reușim pe plan profesional de unii singuri, fără ajutoare. Noi doi am plecat de la zero împreună.”, a declarat Georgiana Lobonț la Antena Stars, conform spynews.ro.

Referitor la veniturile sale din cântări, din apariții, din contracte în online și din YouTube, cântăreața spune că e pe deplin mulțumită, a reușit să își cumpere o mașină de peste 100.000 de euro, dar și un teren pe care își va construi o vilă.

„A fost un an satisfăcător. Am avut agenda plină. Am avut multe proiecte și în online și emisiuni TV. Am luat partea pozitivă din toată situația pandemică, am vrut să ne dezvoltăm. (…) Cea mai scumpă achiziție făcută anul acesta a fost o mașină nouă. Este o mașină mare. Soțul meu nu a fost de acord inițial, dar eu am insistat. Masina depășește suma de 100.000 de euro.”, a mai declarat la TV Georgiana Lobont.

