Maria Constantin a luat-o de mai multe ori de la capăt, după ce a trecut prin două divorțuri. Într-un interviu pentru ego.ro, cântăreața a povestit despre începuturile carierei sale. Tatăl ei este muzician și a încurajat-o mereu să urmeze o carieră în acest domeniu.

„Cred că dintotdeauna mi-am dorit lucrul ăsta, dar în același timp, cred că și părinții mei au avut o oarecare implicare pentru că ei cumva mi-au implementat chestia asta, că am talent, că am voce. Cumva de la ei mi s-a implementat chestia asta de mică. Gândește-te că eu la vârsta de 3 ani și jumătate participam la Miss Grădinița și cântam pe scenă. Iată-mă acum, la 36 de ani, când asta fac, ceea ce mi-am dorit cumva.”

Sunt deja 20 de ani de când Maria Constantin cântă. Ea și-a început cariera la 16 ani, atunci când mergea să cânte la nunți, unde primea destul de mulți bani. „La 16 ani mergeam cu tatăl meu la cântări. Aveam trupă împreună cu tatăl și fratele meu, și ei muzicieni fiind. Și atunci mergeam la evenimente. Eram cumva în familie, eram cumva protejată, eram și răsfățată, că recunosc, deși în cele mai multe cazuri, acasă nu eram eu cea răsfățată, doar așa în public, pentru că eu fiind cea mai mare, bineînțeles că în capul meu se spărgeau toate. Că fratele și sora mea sunt mult mai mici decât mine”.

„Eu la o nuntă poate câștigam 1000 de lei”

Visa să își cumpere singură o mașină la 18 ani, însă planurile sale s-au schimbat în momentul în care s-a căsătorit și a devenit mamă.

„Era salariul minim pe economie în perioada respectivă, în jur de 700-800 de lei, iar eu la o nuntă poate câștigam 1000 de lei. Într-o săptămână. Adică să ne înțelegem era o sumă foarte mare. Zic pe o săptămână, nu pe o zi, că atunci erau nunți din acelea care țineau trei zile și trei nopți, la cort, și cântai până rămânea mireasa gravidă. Se cânta foarte mult. Cred că se mai cântă în unele zone”, a mai declarat artista.

„Banii i-am investit în familie”

Nu a fost niciodată o persoană cheltuitoare, iar prioritățile ei s-au schimbat în momentul în care a venit pe lume fiul ei. „Cu toate astea nu am fost o ființă cheltuitoare, n-am fost un copil din ăsta rebel care să-și cheltuie banii pe haine, pantofi și așa mai departe. Visul meu era să dau de permis, să-mi iau mașină. Aveam alte gânduri pe vremea aceea și ulterior nici nu au mai trecut foarte mulți ani că m-am căsătorit, am făcut un copil, iar banii i-am investit în familie. Atunci mi s-au schimbat toate planurile și toate prioritățile. După care m-am despărțit, iar am luat-o de la zero, iar m-am căsătorit, iar m-am despărțit și tot așa am luat-o de la zero”.

