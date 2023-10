În trecut, Oana Roman a lucrat la o companie aeriană. Se zvonea acum mai bine de 10 ani că acel job l-a obținut datorită conexiunilor tatălui ei, fostul premier Petre Roman. Ea a dezmințit totul atunci. „Tocmai a apărut un articol într-un cotidian în care se spunea că tata a intervenit ca eu să ajung să lucrez la Blue Air şi că, în ultima perioadă, eu mi-am luat salariul şi alţii nu.

Nişte mizerii sinistre de care îmi este scârbă. Dacă poate cineva să demonstreze că tata a intervenit pentru mine, eu îmi dau demisia pe loc şi le dau înapoi şi toţi banii pe care i-am câştigat acolo. Trebuie să menţionez încă o dată că angajarea mea în această companie a survenit în urma unui interviu pe care l-am dat. (…) Tata habar n-avea, a aflat mult după ce eu m-am angajat”, a declarat Oana Roman pentru replicavedetelor.ro, la vremea respectivă.

Oana Roman: „Îmi cresc singură copilul și întrețin singură o casă”

De atunci și până acum, Oana Roman a mai avut diferite joburi, însă de ceva vreme deține un magazin online de haine, afacere pe care o are alături de Marius Elisei, fostul ei soț. În plus, ea e și influencer, are diferite campanii pe Instagram, plasare de produse, pentru care primește bani.

Pe Instagram, ea a dezvăluit cât câștigă lunar din activitățile pe care le are. „Eu câștig bine, niște mii bune de euro pe lună, în condițiile în care plătesc doar taxe și impozite peste 1.000 euro pe lună, plus alte cheltuieli, pentru că îmi cresc singură copilul și întrețin singură o casă și așa mai departe”, a explicat Oana Roman.

Tot ea a recunoscut că nu reușește să facă economii, deși nu duce un stil de viață extravagant. „Eu nu prea reușesc să pun bani deoparte. Totul este foarte scump. Da, trăiesc la un anumit nivel, dar nu fac fițe și figuri. Nu stau numai la restaurant, nu îmi cumpăr nu știu ce genți”, a mai spus vedeta.

Oana Roman, acuze la adresa fostului soț, Marius Elisei

Pe rețelele de socializare, Oana a fost întrebată cum se descurcă în rolul de mamă singură. Până de curând, Marius Elisei mai venea în casa vedetei și o ajuta, dar acum pare că acesta a decis să se retragă definitiv din viața fostei soții.

„Cu siguranță nu este ușor pentru că da, nu am niciun fel de ajutor. Nici părinți, nici bunici, nici mătuși, nici soț, nici nimic. Sunt eu cu mine și cu Isa. Nu pot spune că este ușor, dar nu am de ales. Practic, m-am învățat și viața m-a învățat că trebuie să iau lucrurile așa cum vin și trebuie să le rezolv pentru că, dacă nu le rezolv eu, nu le rezolvă nimeni.

Și atunci, am grijă și de casă, de Isa și de mama, și de absolut tot. Singură. Sunt momente în care mă simt foarte obosită, mă simt foarte stresată. Uneori sunt epuizată, psihic mai ales. Dar mă remontez, meditez, respir și merg mai departe”, a povestit Oana Roman pe rețelele de socializare.

Vedeta nu are parte de ajutor din partea niciunui membru al familiei, astfel că ea este cea care se ocupă și de mama ei, care se află internată într-un centru de recuperare din București.