Selly e cel mai urmărit volgger din România, are o mulțime de fani în mediul online, pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok. Tânărul a fost foarte discret de-a lungul anilor privind sumele pe care le încasează în urma muncii sale, doar de câteva ori a dezvăluit câți bani câștigă din activitatea lui.

Pe YouTube, pe canalul Selly, are peste trei milioane de abonați, iar pe canalul Selly, show, care îi aparține tot lui, are peste 400.000 de urmăritori și peste 400 de clipuri video postate. Acum trei ani, în 2021, Selly vorbea despre câștigurile pe care le are doar din YouTube.

„Sunt mulțumit de veniturile pe care le am. E o mândrie pentru mine, dar nu vreau să discut despre sume concrete. Lumea are impresia, când spui averea unui om, că sunt banii pe care omul ăla îi are în cont”, spunea tânărul în vârstă de 22 de ani, care a precizat apoi suma exactă pe care o genera lunar clipurile lui postate pe YouTube.

„E vorba de Google AdSense. AdSens-ul se bazează pe vizualizările pe care le faci în YouTube. Contează cine se uită, puterea de cumpărare a publicului. La mine AdSens-ul asta crește peste 10.000 de euro, scade sub 10.000 de euro. 15.000 de euro am câștigat cel mai mult într-o lună”, a declarat Selly în 2021.

Selly s-a dat de gol

Acum, în 2024, Selly câștigă mult mai mulți bani din YouTube. Într-un clip video în care vorbea despre BuzzHouse, show-ul de pe YouTube în care mai mulți creatori de conținut au trecut prin probe de foc pentru a câștiga premiul în valoare de 5.000 de euro, Selly s-a dat de gol câți bani face în fiecare lună din YouTube.

El câștigă lunar 35.000 de euro doar din YouTube, mai exact 35.592,97 de euro. După ce a făcut gafa, o persoană din echipa lui i-a atras atenția, iar el a reacționat: „Top, lasă, cifre bune!”, scrie protv.ro.

Selly a spus câți bani cheltuie lunar

La 22 de ani, în cei 10 ani de carieră de vlogger, Selly are propria academie de vlogging, este fondatorul trupei 5Gang, autor de piese și cântăreț, actor și producător de film. În offline, Selly a devenit cunoscut publicului larg pentru opiniile critice aduse sistemului de învățământ din România, precum și din dezbaterile cu diverși oameni de televiziune.

Invitat în emisiunea lui Denise Rifai, el a spus că are o viață foarte plictisitoare în comparație cu banii pe care îi cheltuie lunar. Selly încearcă să fie cumpătat, dar cheltuielile se adună foarte repede. „Pe plan personal, excluzând cheltuieli de producție, costurile pe care le au firmele mele, cred că între 10.000 și 20.000 de euro pe lună. N-aș ști să spun o sumă exactă.

Cu siguranță mult, însă sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu pe cât posibil cumpătat. Poate nu pare după sume, însă în momentul în care te obișnuiești cu un anumit stil de viață, tinzi să îl menții și banii se cheltuie mai ușor decât ai crede.

„Cheltui bani pe mâncare, pe chirie, pe vacanțe, pe transport, pe benzină”

De fiecare dată, dacă eu mă gândesc, oare câți bani am cheltuit luna trecută, am un răspuns mai mic decât atunci când verific efectiv extrasul de cont, pentru că cheltuielile se adună foarte ușor, dar încerc să fiu cât de cumpătat posibil.

Cheltui bani pe mâncare, pe chirie, pe vacanțe, pe transport, pe benzină. Am o viață destul de plictisitoare, dacă cineva ar fi să urmărească ce fac într-o zi, nu s-ar gândi că aș cheltui sume atât de mari de bani. Într-o zi obișnuită din viața mea mă îmbrac, mă duc la birou, stau acolo până seara, mănânc la restaurant o dată sau de două ori, vin acasă și mă culc.

Așa arată o zi obișnuită din viața mea. Am puține vacanțe pe an, însă iată că costurile astea se adună”, a declarat Selly, în cadrul emisiunii difuzate la Kanal D.

