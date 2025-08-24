Câți bani primesc pe zi actorii care joacă în filmele lui Codin Maticiuc: „Florin Piersic a venit gratis”

Codin Maticiuc și Matei Dima formează de ani buni una dintre cele mai puternice echipe din industria cinematografică românească, reușind să producă filme cu încasări-record. Cei doi nu s-au limitat doar la filmări în România, ci au adus actori internaționali pe platourile lor, investind sume considerabile pentru a ridica standardele producțiilor. Un exemplu este pelicula Miami Bici 2, unde celebrul Danny Trejo a fost plătit regește pentru fiecare zi de filmare.

Într-un interviu pentru CANCAN.RO, Codin Maticiuc a dezvăluit culisele acestor colaborări, dar și detalii despre cel mai nou proiect al său, Cursa, care va ajunge în cinematografe în această toamnă. Filmul promite să aducă pe marile ecrane imagini spectaculoase, mașini pregătite pentru viteză, cascadorii impresionante și curse amețitoare pe străzile Bucureștiului.

„Asta voiam să zic. La mine era simplu: Danny Trejo. Cel mai bine plătit actor? Sumele au fost și sunt extrem de mici, mi-au venit foarte mulți pe prietenie și așa mai departe, știind că aduc bani de acasă și că nu întotdeauna îi recuperez sau că există oricum riscul foarte mare să nu îi recuperez.

Nu are rost să vă spun, adică nu știu acum să vă spun care e cel mai scump, dar în orice caz, toți au venit pe câteva sute pe zi, ceea ce este extrem de puțin. Un actor mare în România, ia undeva la 1.000 -1.500, câte unul foarte rar da, 2.000 de euro pe zi. Eu nu am plătit sumele astea.

Cum să spun, Florin Piersic în primul film a venit gratis, eu și Matei Dima suntem underpaid total din toate punctele de vedere ca să ne iasă calculul final, să ieșim bine cu cifrele. Ce să zic, nu e ceva la care excelez în afară de acel 30.000 pe zi pe care l-am dat lui Danny Trejo și acolo aveam un răspuns interesant să vă dau. Aici v-am dezamăgit cu răspunsul meu, aș fi vrut să dau un răspuns mai bun, dar trebuie să zic și adevărul”.

Codin Maticiuc, despre momentele tensionate cu Matei Dima

Pe lângă succesul profesional, Maticiuc a vorbit și despre relația de prietenie și parteneriatul solid cu Matei Dima. Cei doi recunosc că au avut momente tensionate, dar comunicarea deschisă a fost cheia pentru a depăși rapid orice neînțelegere.

„De ciondănit ne-am ciondănit deseori, ultima oară acum câteva zile la padel, că mai jucăm și padel împreună. Deci ne certăm mai mult sau mai puțin așa zgomotos sau cu vorbe grele. Ne împăcăm pentru că stăm de vorbă. Nu mai știu cine a făcut pasul. Îmi place să cred că eu sunt tot timpul cu comunicarea. Acum ultima oară la padel eu am făcut pasul. Matei, eu te-am sunat. Dar nu și el. Încercăm tot timpul să vorbim despre asta și zice: «Uite, tu știi că m-a deranjat treaba asta?». Bă, nu, de ce? Stai puțin, că pe mine m-a deranjat aia dinainte cu două săptămâni. «Ah, deci tu d-aia». Păi d-aia. Vorbim tot timpul deci e o relație foarte solidă de fapt”, a spus Codin Maticiuc.

Cu proiecte tot mai ambițioase și o echipă bine sudată, Maticiuc și Dima își consolidează poziția de lideri în cinematografia românească modernă, demonstrând că pasiunea și investițiile curajoase pot ridica standardele industriei.