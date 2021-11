Câți bani s-au investit în noile posturi TV unde Anamaria Prodan e acționară. Impresara va lucra cu Kamara

„E provocarea maximă pentru mine. Mă întorc la prima dragoste și mă întorc la numărul unu! Întotdeauna am crezut în puterea fabuloasă a presei. Cred foarte tare în oamenii tineri, foarte bine pregătiți. Am știut că vom pune bazele celor două televiziuni care se nasc de 1 decembrie. Va fi cu totul altfel decât ceea ce este. Am aproape 50 de ani și niciodată nu am lăsat capul în jos.

Nu mă schimbă faptul că voi deveni patron de televiziune! Eu vreau să aduc în fața telespectatorilor munca unui sportiv, viața lui așa cum o văd eu. Eu am acces în ambele lumi, și în lumea mondenă, și în cea sportivă. Vreau să relaxez puțin lucrurile. Fotbalul este despre bucurie, nu despre încrâncenare, despre bătaie!”, a declarat Anamaria Prodan, invitată în studioul Realitatea Plus.

Conform Consiliului Național al Audiovizualului citat de gsp.ro, investițiile inițiale în cele două posturi s-ar ridica la 800.000 de euro. Anamaria Prodan va fi cea care se va ocupa de partea editorială a postului „Realitatea Sportivă”. În primul clip de prezentare, impresara apare alături de artistul Kamara, cel care va avea un rol important.

Conform site-ului strictsecret.ro, Kamara ar fi avut o relație cu Corina Caciuc, actuala iubită a lui Laurențiu Reghecampf. Ea apare în fotografii sărutându-se cu cântărețul de la trupa Alb Negru. Anamaria Prodan a văzut imaginile și, invitată în studioul Realitatea Plus, a oferit o primă reacție.

„Kamara, care a fost la noi la botez. Kamara i-a dat un mesaj lui Laurențiu și i-a spus cât de mult a greșit. Dacă azi a apărut ceva cu Kamara, mâine poate apărea altceva. Mie Laurențiu mi-a predat o lecție de viață, ca și Gigi Becali. Stai cu un om în viață și nu-l cunoști!”, a declarat Anamaria Prodan, la Realitatea Plus.

Anamaria Prodan, despre conținutul postului „Realitatea Sportivă”

„În afara a tot ce vom achiziționa pe partea de meciuri de fotbal și alte competiții sportive, eu vreau să aduc în prim-plan și munca sportivilor, viața lor din afara terenului. Vreau să îi văd și altfel, nu doar timorați în fața camerelor TV.

Vreau să arăt că un sportiv nu este unul care nu știe decât să dea cu piciorul în minge. Nu e adevărat! Cred că sportul este o chestie de bucurie, nu de încrâncenare. O să privim partea umană a sportului. Nu contest, pe măsură ce vor trece lunile, vom crește”, a explicat Anamaria Prodan.

