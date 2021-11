Reacția Anamariei Prodan la pozele lui Kamara cu actuala iubită a lui Laurențiu Reghecampf. „Sunt niște probleme mari cu domnișoara în cauză”

Laurențiu Reghecampf a decis să pună punct unei căsnicii de 15 ani, după ce s-a îndrăgostit iremediabil de Corina, cea care urmează să-l facă tată pentru a treia oară. La scurt timp după ce antrenorul anunța că a depus actele de divorț, fapt contrazis de Anamaria Prodan, au apărut și primele imagini cu Laurențiu Reghecampf și noua iubită.

Corina Caciuc a devenit din amanta antrenorului de la Universitatea Craiova, pentru că relația ar fi început când el era încă într-o relație cu Anamaria Prodan, iubita oficială. Acum, în presă, pe site-ul strictsecret.ro, au apărut noi dezvăluiri despre aceasta. Corina Caciuc apare în fotografii sărutându-se cu Kamara Ghedi, cântărețul de la trupa Alb Negru. Anamaria Prodan a văzut imaginile și, invitată în studioul Realitatea Plus, a oferit o primă reacție.

Kamara și Corina Caciuc, actuala iubită a lui Laurențiu Reghecampf. Foto: strictsecret.ro

„Gigi Becali mi-a zis în față că Laurențiu are o amantă. Eu am rămas uluită, pentru că nu știam ce se întâmplă. Eu pentru fotbaliști eram soldatul universal. Îi verificam non stop. Eu i-am spus soțului meu că sunt niște probleme mari cu domnișoara în cauză. El nu a crezut! A zis că domnișoara a făcut Cambridge, că ar avea o firmă.

Și uite că am aflat și de Kamara, care a fost la noi la botez. Kamara i-a dat un mesaj lui Laurențiu și i-a spus cât de mult a greșit. Dacă azi a apărut ceva cu Kamara, mâine poate apărea altceva. Mie Laurențiu mi-a predat o lecție de viață, ca și Gigi Becali. Stai cu un om în viață și nu-l cunoști!”, a declarat Anamaria Prodan, la Realitatea Plus.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Pe același site apare și o înregistrare video, urcată în YouTube, din care se vede cum Kamara îi dă lecții de viață Corinei Caciuc, rugând-o să se țină de școală.

Kamara: Vreau să-mi promiţi că te ţii de şcoală şi să fii cea mai bună.

Corina Caciuc: Promit!

Kamara: Uită-la mine şi nu mai râde. Vezi că promisiunile sunt foarte importante. Promisiunea asta ţi-o faci ţie, nu mie.

Corina Caciuc: Aoleu! Aşa nu pot să mă ţin!

Kamara: Bine, promite pentru mine.

Corina Caciuc: Bine, promit că o să mă duc la şcoală şi că o să fiu şi cea mai bună.

Kamara: Şi să nu ai un caiet pentru toate materiile.

Corina Caciuc: O să am două.

Kamara: Nu! Pentru fiecare materie câte un caiet.

Ce spune Corina Caciuc despre copilul cu Laurențiu Reghecampf

Corina Caciuc a făcut lumină și a recunoscut că formează un cuplu cu Laurențiu Reghecampf și că este însărcinată, că vor avea un copil împreună. „Eu nu postez mesaje legate de mine și de Laurențiu, întrucât îmi place să fiu discretă, așa cum e și Laur. Nicio poveste de iubire nu este zgomotoasă, nu se poartă pe rețelele sociale, ci în liniște. Atât cât se poate, desigur, având în vedere notorietatea de care beneficiază Laurențiu. Nu mi-am făcut niciodată un scop din aparițiile în spațiul public.

Tot ce mă interesează în acest moment sunt Laurențiu și sarcina cu care m-a binecuvântat Dumnezeu și pe care vreau să o trec cu bine. Sper că înțelegeți dorința mea de a nu fi un subiect de presă, de a avea o viață echilibrată”, a mărturisit Corina, care își dorește să ducă o viață discretă.

Citeşte şi:

Cine este Oana Moșneagu din serialul „Adela” și ce nu știu fanii despre ea. „Primeam foarte multe mesaje nu foarte prietenoase”

Cosmin Natanticu, despre experiența „Asia Express”. „Două mari greșeli am făcut când m-am hotărât să merg”

Artista Adda se va muta în casă nouă. Ce spune vedeta despre planurile sale pe plan personal

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan a cumpărat două televiziuni din România! Primele declarații

Playtech.ro BOMBĂ! Valeriu Gheorghiță, anunț ȘOC despre noua tulpină covid. Ce riscă și persoanele VACCINATE

Observatornews.ro ”Ar fi luptat până la ultima suflare”. Model găsit mort și fără răni pe corp. Trei bărbați i-au abandonat cadavrul în fața unui spital din SUA

HOROSCOP Horoscop 22 noiembrie 2021. Leii sunt invitați să se ocupe de ceea ce îi face să se simtă vii și să se bucure de viață

Știrileprotv.ro Cum să plătești tariful corect la RCA, deși prețurile au explodat. Deși toți șoferii pot face asta, puțini cunosc procedura, care este extrem de simplă

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE ELLE și Arcane te invită la CONCURS SPECIAL