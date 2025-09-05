Întrebată dacă tatăl copiilor săi se implică în viața acestora, Claudia Pătrășcanu a fost tranșantă. „Da, se implică să cheltuiască cei 200.000 de euro pe care îi are de dat copiilor, încă din anul 2022. Unde îi cheltuie? Pe opulența expusă în vacanțele de lux, pe mașini de lux, pe casele de lux construite și puse în vânzare și tot ce ține de un milionar.

Așa se implică! Apropo: Există o hotărâre judecătorească definitivă cu aceste datorii neplătite pentru care instanța a decis. Să cheltuiască cei 200.000 € pe care îi are să dea banii copiilor, dar și cei 5.000 de euro, cheltuielile de judecată pentru mine”, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru Cancan.

Recent, instanța l-a obligat pe Gabi Bădălău să le plătească celor doi copii ai săi, aflați în grija Claudiei Pătrășcanu, câte 2.000 de euro lunar, retroactiv, începând cu 17 noiembrie 2022. Așadar, afaceristul trebuia să scoată din buzunar aproximativ 125.000 de euro.

Claudia Pătrășcanu s-a confruntat recent cu probleme de sănătate. „În perioada de vara, am avut zile mai grele și spun asta pentru că am stat în spital, consultații, recuperare, tratamente. Am avut o problemă la coloană, mai exact dorsopatie, n-am putut să mai merg și a trebuit să fac multă recuperare. În acest moment sunt bine, am reușit să îmi lansez și piesa noua “Hai,zi”, asta după multe așteptări.

Uite așa realizăm că viața este tare imprevizibilă și că nu trebuie sa ne face multe planuri. Uneori planifici totul perfect, dar vremea sau circumstanțele se schimbă. Asta am făcut eu în acea perioadă. Am planificat o vacanță cu copiii mei, lansare de piesă și multe altele. Știi… Planurile nu merg întotdeauna cum ne dorim, dar apar momente care ne fac să râdem sau să învățăm lecții importante”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.