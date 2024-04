Catinca Roman, cunoscută pentru imaginea sa de eleganță și rafinament, a ales să împărtășească o perspectivă surprinzătoare asupra vieții sale, dezvăluind că, în ciuda aparențelor, a trăit într-o modestie și independență de-a lungul anilor.

Deși a fost percepută ca o doamnă bogată, cu o moștenire generoasă, Catinca Roman demontează această impresie, afirmând că are un singur apartament moștenit de la tatăl ei. Sora Oanei Roman susține că nu a primit nimic altceva din partea părinților săi, cu excepția unui apartament lăsat de tatăl său, Iosif Zilahy, fost antrenor al echipei naționale feminine de scrimă.

Vedeta a dezvăluit că, în ciuda prestigiului și funcțiilor importante deținute de părinții săi, nu a primit sprijin financiar de la tatăl său vitreg, fostul premier Petre Roman. Mai mult, Catinca a mărturisit că acesta a făcut mereu diferențe între ea și sora ei, Oana, iar singurul sprijin financiar pe care l-a primit a fost de la tatăl său biologic, Iosif Zilahy.

„Ce avere am? N-am, am un apartament, atât, lăsat de tata. E greșit, din punctul ăsta de vedere nu am primit o educație realistă, am fost îndoctrinate cu ideea că trebuie să muncești foarte mult, să meriți, banii nu contează, e greșit. Banii contează, nu trebuie să fii dependent de ei, dar contează să ai un plan financiar.

Chiar și când ai bani din familie, tot trebuie să faci un plan, pentru că banii se cheltuie. Ăsta e unul dintre lucrurile pe care le-aș schimba, e important să înveți copiii de mici importanța banului, valoarea lui și cumva, în ciuda faptului că toată lumea e cu părul creț pe temele astea, e firesc ce se întâmplă la noi”, a declarat Catinca Roman, în cadrul emisiunii „După faptă și răsplată”, realizată de Cristina Șișcanu, la Metropola TV.

„Mie banii nu mi-au venit ușor niciodată, nu știu de ce, am avut perioade în care am fost foarte rău cu banii”

În cadrul interviului, fiica regretatei Mioara Roman a mărturisit că au fost perioade în care a avut mari probleme financiare. Deși a trăit și în lux, Catinca Roman a învățat cum este să trăiești și modest.

„Peste tot au fost perioade de genul în care conta să arăți, ce arăți, nu ce ești. E frustrant mai ales pentru generațiile noastre. Deci avere nu am, norocul meu este că eu chiar structural nu pun atât de mare preț pe lux, deși au fost perioade în care am trăit în lux, am văzut ce înseamnă banul adevărat făcut din familie.

Mie banii nu mi-au venit ușor niciodată, nu știu de ce, am avut perioade în care am fost foarte rău cu banii”, a continuat ea.

Mioara Roman ar fi lăsat o datorie în urmă în valoare de nu mai puţin de 300.000 de euro, la RA-APPS, datorie care va trebui plătită de fiicele ei, Oana și Catinca. Această sumă reprezintă restanţele la plata chiriei şi întreţinerii vilei de protocol, în care a locuit pe vremea când fostul ei soţ, Petre Roman, era prim-ministru al României.

