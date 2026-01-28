Catinca Zilahy a făcut dezvăluiri tulburătoare despre momentele dramatice prin care a trecut fiica ei, Calina Dumitrescu, după o criză severă care a necesitat intervenția SMURD și, ulterior, transportul de urgență la spital. Invitată la „Dan Capatos Show”, vedeta a prezentat o cronologie detaliată a evenimentelor, explicând pas cu pas ce s-a întâmplat în acea zi.

Totul ar fi început cu o criză puternică provocată de problemele biliare ale tinerei. „Calina are probleme cu vezica biliară, a avut o criză nasoală și îi era foarte rău. Am chemat SMURDUL acasă. Au venit după 3 ore”, susține Catinca, potrivit cancan.ro.

Potrivit acesteia, echipajul medical i-ar fi administrat un tratament intravenos pentru calmarea spasmului. „A venit un echipaj care i-a administrat intravenos, din seringă, medicamente pentru calmarea spasmului. Revenind la ce a zis doamna martor, nu a fost vorba de pastile”.

Catinca afirmă că, după administrarea tratamentului, medicul nu ar fi rămas pentru monitorizare. „După administrare a întrebat-o dacă e alergică. Există o paletă largă de alergii. Când faci intervenții din astea, doctorul ar trebui să stea 5-10 minute pentru că pot apărea probleme. A plecat imediat”.

Calina Dumitrescu ar fi făcut o reacție neurologică

La scurt timp, situația ar fi degenerat. „La 10 minute, Calina a făcut o reacție neurologică, am pățit-o și eu mai demult”. Vedeta a descris manifestările ca fiind extrem de grave: „Apar convulsii din cauza reacției, ochii se fixează într-o anumită direcție, limba iese din gură, înțepenire a mușchilor. E o urgență, dacă nu se administrează antidot în scurt timp, poate fi foarte grav”.

În acel moment, familia a decis să plece imediat la spital cu un taxi. „Eu mi-am dat seama repede despre ce e vorba, a venit și un prieten cu noi. Ne-am suit în taxi, ea era cum era, ceva rău, nu înțelegeam ce spune”.

Ajunși la Spitalul Municipal, lucrurile nu s-ar fi simplificat. Catinca a povestit în emisiune că accesul până la Camera de Gardă a fost un adevărat calvar. „Am ajuns la spital, unde a trebuit să o luăm pe jos de la barieră până la Camera de Gardă. La jumătatea urcușului, a căzut. Când a picat jos, a leșinat. Norocul a fost că a ridicat-o prietenul nostru și un băiat tânăr ne-a mai ajutat. Eu m-am dus să iau o targă, nu am găsit pe nimeni”.

În cele din urmă, o angajată de la triaj ar fi intervenit. „Am intrat, era o doamnă la tejghea. Ne-a ajutat când am intrat în spital, dânsa și-a dat seama despre ce e vorba. Au pus-o pe o targă, Calina era leșinată”.

Vedeta spune că, după ce fiica sa a fost preluată de medici, ea a rămas în sala de așteptare, fără informații clare. „Nu am intrat, nu am spus cine sunt, am stat în sala de așteptare. Fișa de la Municipal nu am văzut-o, nu am nimic de acolo”.

Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București ar fi dorit să o externeze pe Calina, pe motiv că ar fi făcut scandal

La un moment dat, Catinca susține că ar fi aflat că medicii ar fi dorit să o externeze pe tânără, pe motiv că ar fi făcut scandal. „Îmi spune cineva că vor să o dea doctorii afară că a făcut scandal. Era agitată. Ea a cerut niște apă și nu i-au dat”.

Mai mult, vedeta povestește că ar fi fost abordată pe un ton agresiv de o persoană din spital. „Eu am intrat senină, cu gândul că poate îmi zice cineva ce se întâmplă cu ea. A venit o doamnă, care nu știu cine e, și a început să țipe la mine pe hol, să îmi vorbească urât. A țipat că e vorba de diagnostic psihiatric, că probabil a luat alte chestii”.

Catinca Zilahy a ținut să lămurească speculațiile legate de un posibil sevraj. „Nu, dragilor, nu a fost vorba de niciun fel de sevraj, din punctul meu de vedere, dar nu sunt specialist. O să discut aceste probleme… Altă chestie, nu mi s-a dat nicio fișă, am plecat așa”.

Calina Dumitrescu a fost transferată la Obregia

După tensiunile de la Spitalul Municipal, Calina Dumitrescu a fost transferată la Obregia. Mama sa mărturisește că mutarea s-a făcut rapid. „Transferul ei a fost făcut așa, numai ca să scape de ea de acolo și de problemă”.

La noua unitate medicală, lucrurile s-ar fi desfășurat complet diferit. „Am ajuns la Obregia, unde lucrurile s-au rezolvat în 10 minute. Problema cu bila cred că era rezolvată de la prima injecție, cea păcătoasă. Am intrat și i s-a vorbit calm. Jos pălăria pentru garda și medicii din garda de la Obregia. Am așteptat un pic, au mai fost două cazuri înaintea noastră. A fost pe liniște, fără țipat, fără probleme, fără bruscat, fără aruncat vina pe pacienți. Cazurile dinaintea noastră erau ceva… Doamna doctor primise fișa, i-a mai pus 2-3 întrebări”.

După mai multe investigații, medicii i-au dat diagnosticul: „Atac de panică, ăsta a fost diagnosticul. Nu avea nimic altceva. Nu au constatat un sevraj”.

Un martor a spus ce s-ar fi întâmplat la spital

„Am fost la spital și a venit doamna Catinca cu fiica sa și cred că și cu iubitul fetei. Nu era român, pentru că vorbea în engleză. Și am înțeles că a luat foarte multe pastile că are atacuri de panică. Ce m-a deranjat pe mine foarte mult este că eu oricum le știu, sunt niște mahalagioaice de la televizor. A făcut fiica Catincăi un circ înăuntru, încât la un moment dat, bodyguarzii au chemat-o pe mama ei să vină să o potolească, pentru că vor să o dea doctorii afară. Niciun doctor, niciun asistent nu se mai ocupa de alți pacienți decât de fata dânsei, pentru că era foarte isterică. Că asta m-a supărat, că niciun doctor nu se mai ocupa de mama decât de fiica doamnei Roman, pentru că era prea isterică și nu se înțelegea nimeni cu ea și voiau să o dea afară”, a povestit sursa CANCAN.RO, martoră la incident.

Potrivit martorului, situația ar fi degenerat atât de tare încât medicii ar fi luat în calcul să o dea afară din spital pe Calina Dumitrescu. Moment în care fata Catincăi Zilahy ar fi reacționat extrem de agresiv.

„Și tot ea a început să țipe că face reclamații, că aduce televiziunea, că ce înseamnă asta. Păi stai puțin, că fata ta a luat până la urmă pastilele, nu am pus eu să ia pastilele. Mama îmi spune că i-au administrat ceva pe venă ca să o liniștească, că nu se putea înțelege cu ea”, a mai zis martora la incident.

