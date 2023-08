Adi Cristescu a fost invitat în emisiunea Alexandrei Ungureanu, difuzată la Kanal D2, unde a dezvăluit câteva detalii din viața lui. Artistul a avut o perioadă în care a dispărut de pe piața muzicală și a povestit ce a făcut în tot acel timp.

„M-am concentrat mai mult la proiectul ăsta de scenă, pentru că am vrut niște instrumentiști buni lângă mine și să le dau de lucru. Am vrut ca pe lângă piesele mele să am și coveruri internaționale. Am început să cântăm la petreceri, iar chestia asta a evoluat destul de mult, a fost multă muncă.

M-am concentrat acolo, sunt mulțumit unde am ajuns, chiar dacă am lansat mai puține piese. Punctul în care sunt acum e foarte bun. Pot acum să compun mai multe piese și să le susțin cu trupa”, a declarat Adi Cristescu, la Duet, potrivit Wowbiz.

Adi Cristescu s-a despărțit de iubită în 2019 și este în continuare un bărbat singur. Producătorul spune că așteaptă acea femeie specială.

„Sunt burlac în continuare. Caut legătura aia care să aibă semnificația potrivită pentru mine. Nu caut o relație și atât, caut acea legătură care să facă să fie relația cea mai specială. Nu e vorba despre felul în care arată, ci despre felul în care ne vom simți împreună.

Până la urmă, putem să avem defecte, cu toții avem și calități, important e să ne potrivim la ele. Pentru oricine, oricât de ciudat ar părea, chiar și în relațiile toxice, există persoane care pentru că nu și-au vindecat toate traumele sunt atrase de relații toxice. Atâta timp cât ei se potrivesc în relația aia, au un dans al lor”, a declarat Adi Cristescu, pentru sursa citată.

