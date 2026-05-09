Andreea Bălan și Victor Cornea au făcut cununia civilă pe 20 aprilie 2026. Cei doi se pregătesc acum și pentru nuntă, care va avea loc mâine, 10 mai, într-un cadru elegant, pe malul Lacului Buftea.

Andreea Bălan a mers la atelier, de acolo de unde și-a ridicat una dintre cele patru rochii de mireasă. Vedeta nu și-a arătat rochia în toată splendoarea, însă, având în vedere că are o trenă lungă de aproape 4 metri, ținuta este una foarte voluminoasă.

„Am venit să iau rochia de mireasă! E mare și frumoasă (…) Trena ocupă tot portbagajul (…) Totul e pregătit pentru duminică. Sunt cea mai fericită“, a spus Andreea Bălan, pe contul de socializare.

În ziua nunții ei, Adreea Bălan va purta patru rochii de mireasă. „Am 4 rochii de mireasă. Rochia principală, cu care voi face ședința foto și pe care o voi îmbrăca la ceremonia religioasă. Are o trenă de 4 metri și e făcută de Oui-Da Fee. După aceea am rochia de vals, făcută special pentru acest vals pentru că are o anumită crăpătură și lejeritate care îmi permite să dansez. Continui cu două rochii scurte, dintre care una o voi purta afară, la artificii, apoi pe cealaltă o voi îmbrăca la momentul tortului, care va fi după miezul nopții. Toate cele 4 rochii sunt făcute special pentru ziua și seara nunții, de 3 designeri.

Eu, la concertele mele, mă schimb de foarte multe ori, iar la spectacolul de la Sala Palatului m-am schimbat de 17 ori. Prin urmare, a mă schimba în câteva secunde la nunta mea este ceva supernormal pentru mine. Nu îmi ocupă timp schimbatul, în general!”, a spus Andreea Bălan.

