România a ajuns în finala de la Viena datorită melodiei „Choke Me”, pe care Alexandra Căpitănescu a interpretat-o în cea de-a doua semifinală de la Eurovision Song Contest 2026, dar și datorită prestației pe care artista a avut-o pe scenă și momentului electrizant oferit de țara noastră.

Finala de la Viena, din Austria, are loc pe 16 mai 2026, de la ora 22.00, și este transmisă live de TVR 1.

Concursul muzical poate fi urmărit și online pe platforma oficială Eurovision, dar și pe servicii de streaming precum YouTube, unde show-urile sunt difuzate live la nivel global.

Alexandra Căpitănescu a trăit la intensitate maximă momentele de când s-a dat „Start vot" și până când a aflat că a ajuns în finala concursului muzical

Finaliștii Eurovision 2026

Iată mai jos cine sunt cei 25 de finaliști de la Eurovision Song Contest 2026, în ordinea în care vor intra în concurs pe 16 mai:

  1. Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem”
  2. Sarah Engels (Germania) – „Fire”
  3. Noam Bettan (Israel) – „Michelle”
  4. Essyla (Belgia) – „Dancing on the Ice”
  5. Alis (Albania) – „Nan”
  6. Akylas (Grecia) – „Ferto”
  7. Leleka (Ucraina) – „Ridnym”
  8. Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse”
  9. Lavina (Serbia) – „Kraj Mene”
  10. Aidan (Malta) – „Bella”
  11. Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads”
  12. DARA (Bulgaria) – „Bangaranga”
  13. Lelek (Croația) – „Andromeda”
  14. Look Mum No Computer (Marea Britanie) – „Eins, Zwei, Drei”
  15. Monroe (Franța) – „Regarde”
  16. Satoshi (Republica Moldova) – „Viva Moldova”
  17. Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin”
  18. Alicja (Polonia) – „Pray”
  19. Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas”
  20. Felicia (Suedia) – „My System”
  21. Antigoni (Cipru) – „Jalla”
  22. Sal Da Vinci (Italia) – „Per sempre si”
  23. Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya”
  24. Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me”
  25. Cosmo (Austria) – „Tanzschein”

România, 5% șanse să câștige Eurovision 2026

Finlanda (Linda Lampenius & Pete Parkkonen – „Liekinheitin”) este favorită să pună mâna pe marele trofeu, cu o cotă situată între 1,67 și 1,92, ceea ce s-a întâmplat în continuare nu mai arată la fel. A doua șansă să câștige Eurovision Song Contest 2026 o are, înainte de finala din Viena, Australia (Delta Goodrem – „Eclipse”), cota acestei țări fiind situată între 4,5 și 6,2. Apoi, a treia șansă o are Grecia (Akylas – „Ferto”), cu o cotă situată între 6,5 și 15. Pe locul patru, potrivit caselor de pariuri, s-ar putea situa Israel (Noam Bettan – „Michelle”), care are o cotă situată între 10 și 15.

Potrivit informațiilor apărute pe internet, Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me” situează România pe locul 5 în topul cotelor de la pariuri, înainte de finala din Austria. Cota României este situată între 13 și 22.

Ca și șanse de câștig, topul arată în felul următor: Finlanda (43%), Australia (15%), Grecia (8%), Israel (7%) și România (5%).

„Sunt foarte fericită! Și recunoscătoare pentru fiecare vot, pentru fiecare mesaj și fiecărei persoane care a crezut în noi. Calificarea în finală este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală Eurovision.

Calificarea nu este doar o realizare personală, ci și o oportunitate de a reprezenta cu mândrie România în fața unui public format din milioane de oameni. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această călătorie și rugăm publicul să continue să ne susțină în marea finală de pe 16 mai 2026”, a spus Alexandra Căpitănescu în exclusivitate pentru Libertatea, după ce a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026 a ajuns la final.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în anul 2023, când a câștigat „Vocea României” după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra Căpitănescu îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe.

După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care reprezintă România la Eurovision Song Contest 2026, abordează într-un limbaj metaforic stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior.

Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

