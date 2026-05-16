Posturi scoase la concurs la Institutul de Boli Cardiovasculare Iași

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. George I.M. Georgescu” Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante pe perioadă nedeterminată. Este vorba despre un post de garderobier în cadrul Serviciului Administrativ, cu normă întreagă, și un post de fizician medical debutant în cadrul Compartimentului de Medicină Nucleară, cu normă de 0,5, potrivit Ziarul de Iași.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 11–22 mai 2026, până la ora 13:00, la Compartimentul RUNOS al institutului, situat pe Bulevardul Carol I nr. 50 din Iași.

Pentru postul de garderobier sunt necesare studii medii, fără condiție de vechime, iar pentru postul de fizician medical debutant sunt necesare studii superioare în specialitatea fizică medicală.

Proba scrisă pentru postul de garderobier va avea loc pe 3 iunie 2026, iar interviul pe 10 iunie 2026. Mai multe informații, AICI. În cazul postului de fizician medical debutant, proba scrisă este programată pe 4 iunie 2026, iar interviul pe 11 iunie 2026. Informații suplimentare, AICI

Angajări la Institutul Regional de Oncologie Iași

Institutul Regional de Oncologie Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de medic specialist epidemiologie în cadrul Compartimentului de Management al Calității Serviciilor Medicale. Dosarele se depun în perioada 13–26 mai 2026 la Serviciul Resurse Umane al institutului, situat pe strada G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4.

Taxa de participare la concurs este de 100 de lei.

Candidații trebuie să dețină diplomă de medic specialist, aviz anual de liberă practică și certificat de absolvire a unui curs de audit clinic.

Proba scrisă este programată pentru 2 iunie 2026, iar interviul pentru 8 iunie 2026. Informații suplimentare despre condițiile de participare la concurs, AICI

Post vacant pentru medic gastroenterolog la Târgu Frumos

Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist gastroenterologie în cadrul Ambulatoriului Integrat.

Postul este disponibil pe perioadă nedeterminată și cu normă întreagă. La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Criterii specifice:

– diploma de licență în domeniul medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea gastroenterologie;

– certificat de membru Colegiul Medicilor si viza pe anul in curs.

Dosarele se depun în perioada 12–25 mai 2026, până la ora 15:30, la compartimentul RUNOS al spitalului. Taxa de concurs este de 150 de lei.

Proba scrisă va avea loc pe 3 iunie 2026, iar proba practică pe 8 iunie 2026. Candidații trebuie să obțină minimum 50 de puncte la fiecare probă pentru a fi declarați admiși. Informații suplimentare, AICI

Locuri de muncă în comuna Victoria: infirmieră, electrician, instalator și îngrijitor clădiri

Comuna Victoria organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată în cadrul Centrului de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice.

Posturile disponibile sunt de infirmieră, electrician, instalator și îngrijitor clădiri. Dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 22 mai 2026, ora 15:00, la sediul Primăriei comunei Victoria. Proba scrisă va avea loc pe 29 mai 2026, ira 10.00, iar interviul pe 4 iunie 2026, tot la ora 10.00. Informații suplimentare, AICI.

