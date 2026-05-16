Cât costă un litru de benzină, sâmbătă, 16 mai 2026

Cea mai ieftină benzină standard se găsește sâmbătă, 16 mai 2026, la prețul de 9,12 lei/l, preț neschimbat de săptămâna trecută, și este la Petrom.

Și la Socar, prețul a rămas constant, astfel că benzina se vinde cu 9,14 lei/l încă de luni.

Și Rompetrol menține prețul la carburant din ziua precedentă și îl vinde sâmbătă, 16 mai 2026, cu 9,18 lei/l.

De asemenea, în stațiile OMV, benzina se găsește la costul care era și luni, respectiv 9,18 lei/l.

Nici MOL nu a umblat la prețuri, astfel că benzina este la ei tot 9,18 lei/l.

Și stațiile Lukoil au menținut neschimbat prețul benzinei și o vinde azi tot cu 9,18 lei/l.

Raportat pe orașe, benzina standard se găsește sâmbătă, 16 mai 2026, la prețul 9,12 lei/l, preț constant de vinerea trecută, în patru dintre cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină standard costă 9,09 lei/l, preț rămas neschimbat de luni.

Cât costă un litru de motorină, sâmbătă, 16 mai 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este sâmbătă, 16 mai 2026, de 9,59 de lei/l, comparativ cu 9,44 lei/l, cât a fost joi (o creștere de 0,09 lei), și se găsește la Petrom.

Stațiile Rompetrol din București au majorat prețul de ieri, fiind azi la 9,59 lei/l, comparativ cu 9,54 de lei/l, prețul de vineri (o creștere de 0,05 lei). Carburantul are același cost și la stațiile OMV, respectiv 9,59 de lei/l, după ce și aici s-a scumpit cu 0,05 lei comparativ cu vineri.

Tendința se observă și la MOL, unde motorina se găsește sâmbătă, 16 mai 2026, la prețul de 9,59 de lei/l, cu 0,05 lei mai mult decât era ieri.

Stațiile Socar au menținut prețul carburantului încă de marți, de 9,59 de lei/l.

Același preț de ieri, de 9,59 de lei/l, este afișat astăzi și la stațiile Lukoil din București.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește sâmbătă, 16 mai 2026, la prețul de 9,53 de lei/l, în patru dintre cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța, cu 0,09 lei mai scump decât ieri. La Cluj-Napoca, motorina este ușor mai ieftină și se vinde cu 9,49 de lei/l, cu 12 bani mai scump decât ieri.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți sâmbătă, 16 mai 2026

Cele mai mici prețuri afișate sâmbătă, 16 mai 2026, arată valori apropiate de cele din weekend.

Potrivit peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard costă 8,92 de lei per litru, o ieftinire de 0,03 lei/l comparativ cu prețul valabil restul săptămânii, și se găsește la stația Petrolium din Năsăud, județul Bistrița Năsăud.

Cea mai ieftină motorină standard costă 9,39 de lei/l, cu 0,02 lei/l mai scumpă decât vineri, și este la stația Petrolium din Reghin, județul Mureș.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

