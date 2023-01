În urmă cu 11 ani, Andrei Leonte cucerea inimile telespectatorilor cu vocea sa și a reușit să câștige marele premiu de la X Factor. Artistul a povestit ce a făcut cu cei 200.000 de euro pe care i-a câștigat la vremea respectivă.

„Atunci când am câștigat premiul cel mare la X-Factor, acum 11 ani mai exact, habar nu avea ce făceam. Nu regret cum am evoluat de acolo și ce am făcut cu banii. Am luat niște decizii cu cap.

Mi-am luat un apartament, mi-am luat niște scule pentru a putea face muzică, mi-am plătit niște piese și niște clipuri. Mi-am luat o mașină, deși nici măcar nu aveam carnet la vremea aceea. Nu sunt nemulțumit de hotărârile mele, doar că la vremea respectivă chiar nu știam pe unde să o apuc.

Ca vârstă nu mai eram un copil, dar cred că m-am maturizat mai greu sau mai bine zis, eram necopt pe zona de televiziune, showbiz. Nu știam care este procesul din spate.

La cine trebuie să-ți faci o piesă, pe cine trebuie să cunoști. Am fost ușor naiv poate. Nu știu! A fost, cum a fost! Am învățat foarte multe și, într-un final am ajuns să controlez eu toate frâiele”, a povestit Andrei Leonte, potrivit Fanatik.

„Când eram mic aveam senzația că voi fi Justin Timberlake”

Artistul, în vârstă de 33 de ani, nu regretă nicio decizie luată până acum. Andrei Leonte visa că va ajunge precum Justin Timberlake, însă de-a lungul anilor planurile lui s-au schimbat.

„Când eram mic aveam senzația că voi fi Justin Timberlake. Dar au fost foarte mulți factori care mi-au apărut în cale. Pur și simplu nu s-au legat lucrurile în direcția aia, dar am ajuns să fac alte lucruri de care sunt mândru.

Am descoperit cine sunt ca artist, mi-am dat seama că nu sunt ca toți ceilalți, adică un cântăreț comercial. Eu nu sunt nemulțumit de locul în care sunt acum, și da, probabil că aș lua aceleași decizii și dacă aș putea să dau timpul înapoi”.

„La fiecare piesă bag 2.000-3.000 de euro din buzunarul meu”

Câștigătorul primului sezon X Factor investește foarte mult în muzică, în piesele sale. Din păcate, Andrei Leonte mărturisește că muzica sa nu este cumpărată și nu își mai poate susține singur cheltuielile.

„Merită cumva și financiar tot efortul, dar sunt într-un burnout cronic aș putea spune. Muzica mea este o gaură. La fiecare piesă bag 2.000-3.000 de euro din buzunarul meu.

Muzica mea nu este cumpărată și nu reușesc să o mai susțin singur. Ceea ce produc eu nu este ceva care să se caute la scară mare. Am încercat să mă reprofilez, dar nici mie nu îmi place și nici pentru oameni nu este ok. Nu eram credibil”, a mai spus Andrei Leonte.

„Nu știu să cânt manele. Este foarte greu. Nu mă ține vocea”

Cântărețul a declarat în cadrul interviului pentru Fanatik, faptul că a încercat să cânte chiar și manele, însă nu a reușit să se descurce cu acest gen de muzică.

„Nu știu să cânt manele. Este foarte greu. Nu mă ține vocea. Am încercat, dar nu este treabă ușoară și nu reușesc. Este ok să stai la locul tău și să faci la ce te pricepi. Dacă vrei să-ți depășești condiția, faci un pas, maxim doi, ca să simți că ai crescut. Mai departe, consider că te bagi pe un teren minat. Ajungi să fac ceva ce nu știi să faci sau faci, dar, cu jumătate de măsură.

În industria muzicală nu am stat atât de bine la partea de business. Am gândit cu inima și nu cu buzunarul. Dar, eu tot sper ca la un moment dat să fac bani din asta și să nu mai fiu nevoit să fac un milion de alte lucruri pentru a mă întreține”, a încheiat într-o notă optimistă fostul concurent de la X-Factor.

