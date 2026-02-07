Cătălin Măruță a trăit vineri, 6 februarie, unul dintre cele mai intense și emoționante momente din întreaga sa carieră. După 18 ani în care a prezentat zilnic aceeași emisiune, îndrăgitul moderator a spus „adio” proiectului care l-a consacrat și a încheiat o etapă definitorie din viața sa profesională.

Ultima ediție a fost încărcată de emoție, iar în spatele camerelor de filmat trăirile au fost și mai puternice. Ziua s-a încheiat cu lacrimi, îmbrățișări și multă nostalgie, atât pentru prezentator, cât și pentru echipa care i-a fost alături aproape două decenii.

Familia, alături de Cătălin Măruță în cel mai greu moment

Într-un moment atât de important, Cătălin Măruță nu a fost singur. Soția sa, Andra, și cei doi copii ai lor, David și Eva, au fost prezenți în culise emisiunii de la PRO TV pentru a-l susține. Deși cei mici sunt rareori văzuți în ipostaze emoționante, mesajul transmis de tatăl lor în fața telespectatorilor i-a făcut să lăcrimeze.

După ce și-a rostit ultimele cuvinte în direct, Măruță i-a îmbrățișat pe cei care i-au fost alături în toți acești ani. Și-a sărutat soția și copiii și a mărturisit că este bine, chiar dacă despărțirea de emisiune a fost una dificilă. Atmosfera din platou a fost marcată de emoții intense și de un sentiment puternic de final de drum.

Un mesaj care a rămas neterminat

În ultimele minute ale ediției finale, Cătălin Măruță a încercat să transmită un mesaj memorabil fanilor săi. A început hotărât, însă emoțiile l-au copleșit. Lacrimile și-au făcut apariția, iar prezentatorul nu a mai reușit să-și ducă discursul până la capăt.

A fost un moment sincer, autentic, care a arătat cât de mult a însemnat pentru el această etapă profesională și legătura creată cu publicul de-a lungul anilor.

Un nou capitol începe pentru Cătălin Măruță

Viața lui Cătălin Măruță se schimbă radical începând de luni. Prezentatorul a anunțat că își va concentra atenția asupra familiei și asupra proiectelor personale. La scurt timp după încheierea emisiunii, el a revenit pe rețelele de socializare cu un mesaj emoționant, în care le-a mulțumit fanilor pentru susținerea constantă și le-a promis că pregătește surprize noi.

„Oricât mi-am propus să nu pun presiune pe mine cu această despărțire, a fost tare grea această săptămână. A fost foarte emoționant să retrăiesc împreună cu colegii mei momentele cu personalități excepționale (pe care le-am admirat de copil și am fost privilegiat să-i întâlnesc), să-mi iau zilnic un alt «la revedere» simbolic de la fiecare realizator al rubricilor din emisiune, sau de la invitați. M-am emoționat de multe ori, la vedere sau mai pe ascuns chiar dacă știu că îi voi reîntâlni pe toți și vom fi alături în momentele importante din viețile noastre. Îi iubesc mult pe colegii mei și le mulțumesc, și aici, din suflet.

Au fost 18 ani plini de întâlniri, emoții, prietenii, descoperiri, lecții, greșeli, victorii și vreau să vă mai mulțumesc și dvs. încă o dată că ați făcut parte din drumul meu prin viață și ne-ați fost alături, mie si colegilor mei, în toți acești ani. Este un privilegiu…

Port tuturor o imensă recunoștință pentru tot ce ați adus în viața mea, pentru ceea ce am devenit astăzi – un om mai bun, un tată și un soț bun, extraordinar de mândru de toți cei cu care m-am înconjurat de-a lungul anilor. Știu că mulți dintre dvs. ne veți urma în proiectele noastre viitoare și vă nulțumim de acum…

Vreau să mai adaug ceva ce am realizat încă o dată în aceste zile, ceva care cred că e valabil pentru cei mai mulți dintre noi, indiferent de meserie: din orice întâmplare a vieții noastre păstrăm emoțiile ei.

Depinde de noi cum transformăm aceste emoții în amintiri pentru o viață, amintiri care să dea aripi multora”, a declarat Cătălin Măruță, pe Facebook.

