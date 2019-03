De-a lungul timpului, Elena Gheorghe a trecut prin numeroase schimbări de look. A fost roșcată, șatenă și chiar brunetă. Vedeta a mărturisit, la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stras, că s-a făcut a purtat o perucă brunetă în cel mai nou videoclip al ei de dragul soțului său, Cornel, care este înnnebunit după brunete.

„Nu mi-am mai schimbat culoarea părului, deși sunt mulți și multe care suspină după roșu, dar nu o să mă mai întorc niciodată. Am aproape un an de ciocolatiu. Eu la bază sunt șatenă, apoi mi-am făcut niște șuvițe, după care m-am făcut blondă și apoi roșcată. Brunetă am fost doar pentru Turboman (n.r. noul videoclip), dar nu o să mă fac niciodată. Am făcut-o de dragul lui Cornel. Lui îi plac brunetele. Incredibil, dar adevărat. L-am întrebat de ce m-a luat dacă îi plac brunetele. Îi place mult cum îmi stă. Am fost roșcată timp de șase ani”, a mărturisit Elena Gheorghe.

Elena Gheorghe, în vârstă de 33 de ani, este una dintre cele mai cunoscute artiste de pe scena artistică din România. În plan personal, Elena Gheorghe formează o familie alături de partenerul ei de viață, Cornel Ene. Cei doi au împreună doi copii, Nicholas și Amelie.

