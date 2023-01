Nicole Cherry, 24 de ani, a fost recomandată ca un star născut peste noapte. Acum un deceniu impresiona și urca în topuri cu melodia „Memories”. A trecut peste multe probleme, necazuri, acum este mamă – „sunt femeie, nu sunt copil cu copil, iar 2022 m-a maturizat enorm, a fost un an în care nu am mai avut voie să fiu copil” -, artista dedicându-se și lumii filmului. În pelicula lui Selly „Romina VTM”, acolo unde are rolul principal.

Tânăra artistă a declarat că a parcurs episoade negative, inclusiv atunci când a anunțat că este însărcinată. „Am primit hate în social media, întrucât oamenii au considerat că eu sunt un copil la 23 de ani și n-am voie să fiu mamă la această vârstă”, i-a mărturisit vedeta lui Mihai Morar în podcastul „Fain și simplu”.

„Banii la comun”

Nicole Cherry a rememorat momentele dinainte și de după lansarea în industria muzicală, odată cu piesa „Memories”. „Am stat în același apartament din Rahova până ne-am mutat, la vârsta mea de 18 ani, când am cumpărat o casă din banii mei. Aduc bani acasă de la 14 ani. Dar nu-mi place să spun că-i întrețin. Până la 14 ani, cine m-a crescut? Da, avem banii la comun. Chiar dacă Florin este noul membru în echipa mea, tata continuă să meargă cu mine la concerte”, a povestit bruneta. Cu Florin se cunoaște, totuși, de la 16 ani, dragoste la prima vedere, chiar tatăl ei i-a făcut cunoștință la un magazin de telefoane mobile!

Bijuteria mamei

Nicole își apreciază părinții, consideră că nu au pus presiune pe ea la vârstă fragedă. Din contră. „Financiar, mama și-a vândut o bijuterie personală ca eu să merg la ultimul concurs de muzică, înaintea piesei «Memories». Era costisitor să merg la concursuri. Știu și cum e să ai și cum e să nu ai. Părinții îmi ziceau: «Nicoleta, avem!» sau «Nicoleta, luna asta mai moale!». N-am fost niciodată amărâtă, dar au fost și momente mai grele. Iar la acel concurs am luat premiul cel mare și i l-am dat mamei”, a rememorat artista.

„Mamei nu-i plac cadourile materiale. Degeaba i-am luat bijuterii și altele, nu o impresionez. Cel mai des i-am cumpărat plante în toată curtea, cu astea o faci fericită și o bucuri”, a spus cântăreața.

A vorbit cu J Balvin

Piesa „Memories”, susține Nicole, ar fi putut ajunge recunoscută la nivel internațional, mai ales știind că a fost fredonată de superstaruri: „Eu, la acel moment, știam de Pitbull, de J Balvin… Am o filmare cu Balvin și cu Enrique Iglesias când îmi ascultau piesa în turneu în 2013. Am și numărul de telefon al lui Balvin, am vorbit cu el în privat să ne vedem la Untold. Piesa mea a fost difuzată în America. Știu și am auzit multe, undeva s-a oprit totul, nu știu unde, nu-mi pot explica. Nu știu câți bani a câștigat piesa, dar, ca să ies din acel contract cu casa de producție, a trebuit să plătesc de la mine”.

