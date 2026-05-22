Conform celor mai recente date publicate, executivul european a prăbușit prognoza de creștere economică a României de la 1,1% la doar 0,1%. Această tăiere masivă, de un punct procentual, evidențiază o lipsă acută de competitivitate la nivel local, regional și european, plasând țara la limita recesiunii, se arată în analiza cifrelor făcută de Concordia.

Ajustarea radicală făcută de Comisia Europeană reflectă o deteriorare puternică a mediului economic de pe continent, fiind puternic afectată Germania – principalul partener comercial al României -, dar și problemele interne nerezolvate, printre care se numără procesul de ajustare fiscală în curs și un șoc energetic major care alimentează inflația.

În timp ce economia României a înghețat complet (0,1%), țările din regiune reușesc să treacă mult mai bine prin criză. State precum Polonia (creștere estimată la 3,5%), Ungaria sau Bulgaria înregistrează avansuri economice importante, de peste 2%, în condițiile unei inflații mult mai reduse.

A doua mare problemă indicată de specialiștii de la Bruxelles este explozia prețurilor. Rata inflației estimată pentru sfârșitul anului 2026 în România a fost revizuită în sus, la 7%, față de 5,9% cât se anticipa în prognoza anterioară.

Această cifră plasează România semnificativ peste media europeană, dar dă peste cap și prognoza recentă a Băncii Naționale a României (BNR), care miza pe o inflație de doar 5,5%. Practic, Comisia Europeană avertizează că românii vor resimți scumpiri mult mai dure în buzunare decât estimau autoritățile de la București.

Singurul element pozitiv semnalat de specialiști rămâne piața muncii, unde rata șomajului se menține la un nivel relativ scăzut, parțial datorită proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Mediul de afaceri a reacționat imediat în urma acestor date alarmante. Reprezentanții Confederației Patronale Concordia avertizează că România nu mai are timp de pierdut și are nevoie urgentă de stabilitate politică pentru a evita un dezastru economic.

„Acesta este un semnal de alarmă puternic. România are nevoie urgent de un guvern stabil și de măsuri imediate pentru revitalizarea economică. Nu putem asista pasiv la pierderea competitivității în fața partenerilor noștri regionali”, au transmis oficialii Concordia.

Vineri, și premierul interimar Ilie Bolojan a avut o reacție la prognoza Comisiei Europene, într-o conferință de presă: „Creşterea preţurilor la combustibili, aşa cum aţi văzut şi cum o vedem în continuare, este un factor care nu ajută la dezvoltarea economică şi care a făcut ca toate economiile să încetinească, inclusiv economia noastră, contribuind din păcate şi la creşterea inflaţiei”.

Economia României se confruntă şi cu efectele politicilor bugetare din ultimii ani, a mai spus Bolojan: „Ani de zile am funcţionat cu nişte deficite foarte mari, deci practic am aruncat bani în piaţă, şi cu toate că am aruncat miliarde în piaţă, creşterea economică în 2023, 2024, 2025 n-a fost pe măsura banilor aruncaţi în piaţă, pentru că erau în principal bani duşi pe consum”.

Ilie Bolojan a mai spus ce crede că ar fi bine să prioritizeze viitoarele Guverne ale României: „Ceea ce trebuie să facem în perioada următoare este să ne păstrăm echilibrele bugetare, pentru ca ratingul ţării noastre să fie predictibil, pentru ca încrederea investitorilor să rămână la un nivel rezonabil. E nevoie să derulăm absorbţia fondurilor europene, pentru că bugetul de investiţii anul acesta este de 8% din PIB”.

„De asemenea, e foarte important să lucrăm pe componenta de preţuri la energie. Preţul energiei nu este doar o componentă socială pentru familii, un cost suplimentar, ci are şi o componentă importantă pe competitivitate şi dacă vrem ca firmele româneşti să fie competitive sau mai competitive, e foarte important ca aceste costuri fixe ale componentei energetice să fie reduse în anii următori”, a adăugat premierul interimar.

