Ce a pățit actrița Maia Morgenstern recent, în metrou. „Oamenii au reacționat, m-au certat”

Recent, în metroul din București, Maia Morgenstern a început să tușească, dar nu pentru că s-ar fi îmbolnăvit sau pentru că ar fi răcit, ci pentru că actrița încearcă să se lase de fumat.

Aceasta a povestit că face eforturi pentru a scăpa de acest viciu pe care îl are de ani.

„Încerc să mă las de fumat. Mă rog, încerc. Fac și eu acolo niște efortulețe, cât de cât. Și nici nu-i așa de greu. Am și rezultate, oho: până acum m-am lăsat de nu știu câte ori. Da. Da acuma, gata! Mă las. E complicat și sâcâitor. Și penibil uneori, chiar neplăcut: disconfort, nervozitate, transpirații reci, neputință, renunțare, sentimente de vinovăție, insomnie, tremurături… Și tuse.

Tusea aia neplăcută, nesfârșită, dizgrațioasă. Tusea în vremurile acestea e ca un stigmat. Este un stigmat, o pecete, o condamnare: oamenii se uită urât la tine, se îndepărtează, se feresc de tine. Și e firesc. Pentru mine e firesc.

Suntem oameni, suntem vulnerabili, suntem înspăimântați. Ne e frică: pentru noi și pentru ceilalți. Suntem bântuiți de sentimente contradictorii. Așa e, așa sunt și eu, nici mai bună, nici mai rea. Deși… în fine. Mă lupt și eu cu starea de confuzie, de dezorientare, de neîncredere. Depresie? Să nu folosim cuvinte mari, să nu abuzăm. Și vreau să mă las de fumat. Și vreau să evit derapajele”, și-a început actrița confesiunea pe Facebook.

Maia Morgenstern a dezvăluit că preferă în general să circule cu metroul în București, așa cum a făcut chiar și acum. Nu s-a urcat în primul, nici în al doilea, erau prea aglomerate. Pe al treilea l-a luat și acolo a început să tușească.

„Vreau să evit derapajele. Și aglomerațiile. Evit aglomerațiile. Astăzi am plecat devreme de acasă. Am lăsat să treacă vreo două, că erau cam aglomerate. Metrouri. Despre metrou vorbesc, eu circul preponderent cu metroul. Cu mijloace de transport în comun, basicali(sic), că am timp să citesc, să scriu, să privesc. În fine, am apucat să mă urc într-un al treilea tren sosit, metrou. Și, fatalitate, m-a apucat tusea, costurile colaterale ale voinței mele de a mă lăsa. Efectele nedorite ale anilor tabacici, rezistență nedorită a organismului meu obișnuit cu țigările. Tușeam, o tușe nesfârșită, penibilă, de nestăpânit”, a mai dezvăluit aceasta.

Oamenii din jurul ei nu s-au abținut și au reacționat. I-au sugerat să stea în casă dacă tușește, să nu mai iasă. Actrița nu s-a supărat, nu le-a spus din ce cauză tușește și a preferat să își continue călătoria până acasă pe jos.

„Geaba mască, geaba distanțare, geaba încercam să mă izolez în zona burdufului. Oamenii au reacționat: m-au certat. Ce cauți printre oameni dacă tușești? Stai în casă, nu mai ieși… etc.

Nu m-am supărat. Nu m-am apucat să explic. Nu mă (mai) justific. Am coborât și mi-am continuat drumul pe jos. E vreme frumoasă. Bine, sunt obișnuită, pe mine mereu mă ceartă lumea pentru ceva: ba că sunt, ba că nu sunt. Și dacă sunt, de ce sunt?!? Și dacă nu sunt, de ce nu sunt?!? Sunt bine, mulțumesc!”, a scris artista în încheierea mesajului.

