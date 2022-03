Andi Constantin a apărut prima dată în emisiunea „Insula Iubirii”, în rol de ispită masculină. Ulterior, el a participat și la „Survivor”, ca mai apoi să revină ca personaj principal în emisiunea „Burlacul”, de la Antena 1. Despre începutul lui în televiziune, el a declarat:

„Mi-am luat inima în dinți și am participat la un reality-show. Acel pas a fost făcut tocmai pentru că îmi era frică de expunere și am spus că n-am cum să mă vindec de această frică doar prin a mă expune. Lucrurile au mers destul de bine de acolo. Am învățat să înot în timp ce am fost aruncat în apă, ca să zic așa. Nu știam, nu aveam habar despre televiziune, dar a început să îmi placă și să o înțeleg.

În primul rând am învățat să fiu asumat. Am învățat că sunt oameni care te plac și care nu te plac indiferent de motivele lor și nu ar trebui să îți schimbe ție părerea despre tine acest lucru. E o lecție a acceptării.”, a declarat Andi Constantin la „Teo Show”, emisiunea de la Kanal D.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Întrebat de Teo Trandafir ce a avut de pierdut de când a devenit persoană publică, Andi a dezvăluit că și-a pierdut viața socială. A dat de înțeles că mulți se dau prietenii lui, că profită de celebritatea sa. „De când sunt persoană publică, televiziunea mi-a distrus viața socială. Într-un sens cu dus și întors. Atunci îți vezi cu adevărat prietenii, atunci vezi ce urmăresc oamenii la tine, într-un fel mă bucură chestia asta că s-au filtrat.

Mi s-a întâmplat să fiu luat de bun de la tv, adică: Eu îl vreau pe Andi pentru că e la TV și nu pentru Andi, cine e el de fapt.

La asta voiam să fac referire atunci când spun că viața publică mi-a ruinat puțin viața socială pentru că probabil în jurul meu s-au adunat mai mulți oameni care au alt interes, decât realul interes.”, a mai explicat el la Kanal D.

