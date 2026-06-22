Andreea Bănică este activă în mediul online, unde a relatat ce a pățit în aeroportul Otopeni. Cele două incidente i-au marcat debutul unei călătorii de recreere. Andreea Bănică a subliniat că, deși și-a planificat sosirea la aeroport din timp pentru a evita disconfortul provocat de aglomerația obișnuită, realitatea din terminal a depășit așteptările sale.

Andreea Bănică: „După ce m-am așezat, am primit și un ghiozdan în ceafă”

„Nu ne-am imaginat cât de aglomerat și depășit este lounge-ul din aeroport! Ce nu înțeleg este faptul că ar trebui să limiteze accesul în funcție de locurile disponibile. Hai să luăm banii, dar să stea claie peste grămadă. Pe principiul: lasă că merge așa!”, a transmis Andreea Bănică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6



Acolo a constatat că existau persoane singure care ocupau în mod nejustificat mese de trei locuri prin blocarea scaunelor cu bagaje sau sacoșe personale. A găsit rapid o soluție, însă a avut parte de un moment în care a fost lovită din neatenție. „Mi-am cărat un taburet de la cineva și, după ce m-am așezat, am primit și un ghiozdan în ceafă. Nu pardon, nu merci!”, a povestit ea întâmplarea.

Și nu a fost singura întâmplare nefericită pentru ea. În zona ghișeelor de check-in, un pasager ar fi încercat să ocolească rândul de așteptare format.

Andreea Bănică, înjurată în aeroport

După ce i-a solicitat persoanei respective să respecte ordinea de sosire, artista s-a trezit, conform mărturisirilor sale, într-o altă situație neplăcută.

„Nu mai spun că, stând la coada pentru check-in, un român tip german s-a băgat în fața mea cu un tupeu fantastic. I-am spus politicos să stea la rând, civilizat, pentru că era în spatele meu. Știți ce a urmat? M-a înjurat în germană crezând că nu mă prind și nu a vrut să treacă în spate. Ireal cum devenim animale din ce în ce mai tare pentru supraviețuire!”, și-a exprimat cântăreața dezamăgirea.

Foto: Instagram

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE