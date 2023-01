Așadar, Cătălin Moroșanu a luat decizia radicală de a renunța la conturile vechi, așa că și-a creat unele noi. Peste 900.000 de urmăritori avea, pe toți i-a pierdut. „Mi-au fost hackuite ambele conturi. Prima oară, a fost hackuit contul personal și automat, după, a intrat și în contul oficial. Pentru mine este o tragedie. Facebook-ul era principalul canal de comunicare cu fanii mei. Am încercat să recuperez contul. Am căutat tot felul de persoane din România și se pare că nu am reușit.

Mi-a fost trimis un mesaj pe Messenger și automat pe personal m-au hackuit, iar de pe personal pe cel oficial și am rămas așa. De opt luni de zile încerc să recuperez. Se pare că nu am reușit și acum mi-am făcut alt cont. Acum o iau de la capăt, de la zero. O să fie destul de greu, dar asta este.

Eu am făcut greșeala foarte mare că nu am avut autentificarea cu doi pași. Pierdem contracte, pierdem bani, am pierdut tot!”, a mărturisit Cătălin Moroșanu pentru Antena Stars, conform as.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cu ce se ocupă acum Cătălin Moroșanu

Supranumit „Moartea din Carpați”, Cătălin Moroșanu este cel mai îndrăgit luptător din România. S-a remarcat prin stilul său exploziv și prin intrările grandioase în ringul de luptă, pe ritmuri de haka. Este un răsfățat al emisiunilor de televiziune și își folosește cu abilitate charisma pentru a promova sportul.

De 10 ani este prezent și pe ringul politicii, obținând pe listele PDL și apoi PNL, trei mandate consecutive de consilier județean. În prezent, deține propria Academie de lupte și organizează Gala Dinamite Fighting Show. În plan personal, Cătălin Moroșanu este căsătorit și are doi copii.

Întrebat de Denise Rifai cine i-a pus celebra poreclă, Cătălin Moroșanu a explicat că Radu Pietreanu, fondatorul grupului de umor „Vacanța Mare”, a avut ideea. La început nu i-a plăcut porecla, dar treptat, după ce a început să reprezinte România în competițiile internaționale de kickboxing, a început să îi placă.

„Moartea din Carpați a fost pusă de prietenul meu, Radu Pietreanu. Într-adevăr, nu mi-a plăcut la început. Îmi era rușine. Bine, aveam și o față de Moartea din Carpați, să ne înțelegem. Eu îmi asum cum arăt. Încet-încet, pe măsură ce am început să reprezint România, am realizat că și munții Carpați reprezintă toată România și pe toți românii care sunt pe tot globul pământesc.

Am dus această poreclă cu mândrie și chiar a prins la public. Contează mult să ai o poveste, și în orice poveste de succes trebuie să ai ceva ieșit din comun. Iată că am ajuns aici, la 40 de întrebări, , Cătălin Moroșanu”, a răspuns Moroșanu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, conform kanald.ro.

