De-a lungul anilor s-a speculat că Dan Negru câștigă sume fabuloase din televiziune. Se zvonea că salariul lui ar fi de zeci de mii de euro pe lună și că la un festival ar fi încasat nu mai puțin de 500.000 de dolari. Tocmai de aceea, Dan Negru a vrut să își publice salariul din televiziune, i-a propus chiar și Andreei Esca să facă asta, însă nu s-a întâmplat.

Acum, prezentatorul a spus ce a pățit din cauza zvonurilor legate de presupusele lui salarii mari din televiziune. Mult timp nu a putut merge la cumpărături, își trimitea doar soția, căci pentru el prețurile erau mult mai mari. „De ani de zile îmi doresc să ne facem publice salariile! Țin minte că am prezentat într-un an festivalul Mamaia și pe prima pagină era un titlu cum că aș lua 500.000 de dolari ca să-l prezint. La vremea aia atâta nu valorau toate hotelurile din Mamaia. Ha, ha.

Nu înțeleg secretomania lefurilor unora dintre noi și întrebarea «cât câștigă Negru». Mi-a adus multe deservicii pentru că adeseori oamenii mă judecau după sumele apărute în ziare. Și adeseori prețurile care mi se făceau erau în funcție de asta. Nu de puține ori când trebuia să cumpărăm ceva eu nu apăream, se ocupa Codruța, soția mea, pentru că prețul pentru mine se tripla”, a spus el pentru CIAO.

„Colegii mei îmi spuneau că sunt luat de prost, dar nu mă interesa asta”

În același interviu, Dan Negru a mărturisit că timp de 15 ani la Antena 1 a avut același salariu. „Pot să-ți dezvălui un detaliu cu care mă mândresc când vine vorba de salariu: vreo 15 ani am avut același salariu de Revelioane. Eram lider detașat an după an, apăruse între timp conceptul de «facem revelionul cu Negru», dar leafa mea era nemodificată. Colegii mei îmi spuneau că sunt luat de prost, dar nu mă interesa asta. Mă bucuram de performanțe.

Și încă ceva, șefii mei, de la oricare televiziune, pot confirma un fapt: negocierea financiară cu mine nu a durat niciodată mai mult de 10 minute. Nu banii au fost miza mea în televiziune. M-aș bucura să-mi întrebați șefii de la oricare TV, fie din România, fie din Moldova, ca să vă confirme că nu am negociat financiar niciodată mai mult de 10 minute. Dar am negociat pe formate TV și pe apariții uneori și 10 săptămâni. Asta e proporția: 10 minute la 10 săptămâni”, a mai adăugat el.

Dan Negru și-a dat demisia de la Antena 1, după mai bine de două decenii petrecute în acest trust, apoi a semnat contractul cu concurența, mai exact cu Kanal D. „Simțeam că mi-am atins limita. Rugineam”, a spus el, într-un interviu acordat Libertatea, când a fost întrebat de motivul plecării.

