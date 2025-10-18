„S-a dat astăzi drumul la dubioși în parc, că nu înțeleg? E vacanță? Nu înțeleg. La 12:00, în mod normal, nu e nimeni în parc. Azi am dat doar de dubioși. A venit un om care m-a întrebat dacă sunt Delia și am zis nu. A zis: ești Delia? Și zic nu. Zice: Putem să facem o poză?… Ok.

Și după aia e o dubioasă care se învârte de jumătate de oră în jurul la treaba asta de aici (n.r. loc de joacă din parc). Se învârte, face ture și se uită. Face ture, se uită, se uită. Nu mai stați afară, că e frig, răciți. Nu vă face bine.

Chiar e frig, gen. Eu am plecat, că dubioasa… Nu, dubioasa era dubioasă. Era dubioasă, dubioasa și am plecat. Nu știu ce voia, nu voia nimic, nu zicea nimic, se uita. Și era doar dubioasă”, a spus Delia, în mediul online.

Delia a transmis un mesaj clar pentru cei care nu înțeleg și nu respectă intimitatea persoanelor publice.

„Deci vă rog eu frumos, deci dacă vreți ceva, poză… dar mai bine nu vreți. Că omul când e el liber, când nu-i la muncă, gen pe scene, nu datorează. Dar să zicem că nu vreți poză, dar doar vreți să stați să urmăriți. Nu mai urmăriți, că eu știu jiu-jitsu și nu vreau să scot astea la înaintare că fac urât. Deci nu, mă!

Nu mă aduceți în starea aia! Că urlu! Țip! Sun la poliție! La milis! Alo, jiu-jitsu brazilian, fac kung fu. Îmi iau spray, spray, furci, topoare. Deci nu, nu. Mai și mușc. Am asta cu mușcatul de când sunt mică. Deci dacă cineva mă enerva în casă, mușcam direct, săream în spinare și mușcam de gât.

Am mușcat o fată și de nas. Nu știu dacă v-am povestit. Foarte abstractă sunt. Avea nasul mai mare și, gen, când mă certam cu ea, vedeam nasul ăla mare și am sărit la nas și am mușcat de nas.

Da. Fac urât rău. Urât. Deci nu vă mai apropiați. Pare că-s prietenoasă, dar mușc, scuip. Da, am de astea. Și am mereu aici un spray. Un spray cu piper. Dar m-am prins de ce se întâmplă asta. Știu. Știu ce se întâmplă. Eu azi n-am alergat. Deci azi n-am alergat. Și, mergând, observi altfel și ești observat altfel”, a mai spus Delia în mediul online.

