După o vacanță de neuitat în zona Puglia din Italia, Gabriela Cristea, soțul Tavi Clonda și cele două fetițe ale lor au fost blocați pe aeroport, avionul lor spre România a avut întârziere. „Și iar avem întârziere mare în aeroport. Cel puțin la această oră știm că avem întârziere trei ore și 20 de minute, dar nu ne-am urcat în avion deci…”, a scris Gabriela Cristea într-o postare pe Facebook, dezvăluind începutul unei lungi așteptări.

Probleme pe aeroportul din Italia

Vedeta a povestit că, din cauza întârzierii, a fost nevoită să cumpere diverse lucruri pentru a-și ține copiii ocupați și hidratați pe durata așteptării: „Nu pot să vă povestesc cam câte a trebuit să cumpăr pentru copii, de la cărți de colorat, carioci, caiete cu Barbie și alte jucărele etc… până la multă apă, sucuri, gustărele, Prosecco pentru adulți 🤷🏻‍♀️.”

Nemulțumită de situația creată, Gabriela Cristea a anunțat că intenționează să ceară despăgubiri, subliniind că disconfortul și stresul cauzat nu pot fi însă cuantificate în bani: „Este evident că o să cerem despăgubiri, dar nervii noștri nu se pot contabiliza în bani”. Problemele nu au fost însă doar la întoarcere. Gabriela a dezvăluit că și la plecare au avut parte de surprize neplăcute: „Când am venit am zis să nu ne enervăm, pentru că plătisem niște locuri și ne-am trezit că nu mai aveam locuri la aeroport”.

Fosta prezentatoare și-a exprimat revolta față de modul în care compania Wizz Air gestionează zborurile și drepturile pasagerilor, sugerând că astfel de practici – întârzieri, anulări și schimbări de locuri – par să fi devenit o rutină: „Mi se pare că întârzierile, anulările și schimbarea locurilor în aeronavă pe banii călătorilor par să fie o practică obișnuită pentru @wizzair”.

Postarea Gabrielei Cristea a strâns rapid reacții din partea urmăritorilor, mulți dintre aceștia relatând experiențe similare și exprimându-și sprijinul față de vedetă. Incidentul readuce în discuție problema punctualității și transparenței în industria aeriană low-cost, dar și drepturile pasagerilor în astfel de situații.

Gabriela Cristea s-a retras din televiziune

Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a surprins pe toată lumea atunci când a anunțat că se retrage din televiziune pentru a petrece mai mult timp cu fetele sale. După un an în care s-a gândit ce decizie să ia, vedeta a renunțat în cele din urmă la camerele de filmat și nu regretă pasul făcut.

După anunțul retragerii, mulți s-au întrebat din ce face bani acum Gabriela Cristea și au presupus că vedeta își rotunjește veniturile cu cofetăria. În realitate, lucrurile stau altfel. Drept urmare, principala sursă de venit sunt acum contractele de imagine pe care Gabriela Cristea le are.

„Nu muncesc mai puțin de când m-am lăsat de televiziune. Stau acasă foarte puțin, stau tot timpul când sunt fetele acasă, a devenit regulă. Nu știu dacă o să-mi fie dor de televiziune, sunt cinstită. Poate o să îmi fie, poate nu. Nu o să îmi fie niciodată dor de ceva care m-ar putea ține departe de fetele mele.

M-am amuzat când am anunțat că mă retrag, că ăsta este motivul. Toată lumea m-a sunat să îmi spună că sigur s-a întâmplat ceva. Părea așa incredibil că renunț. Eu mă gândeam deja de un an de zile la ruptura asta. Am pus în balanță foarte multe, și financiarul, și cariera mea, ce pot să fac.

Eu sunt o persoană activă, nu pot să stau și atunci trebuia să îmi umplu timpul cu ceva. Dacă cineva își închipuie că eu fac bani din cofetărie acum se înșală, pentru că deocamdată încă investim, suntem la început de drum”, a declarat Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii „Online story”.

