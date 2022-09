Simona Ţăranu are 34 de ani. Ea a copilărit la Piatra Neamţ, alături de părinții ei, care au fost ingineri, și de sora mai mică, Diana. Vedeta este absolventă a Colegiului Naţional Petru Rareş din Piatra Neamţ, apoi s-a mutat la Bucureşti, unde a studiat Cinematografie şi Televiziune la Universitatea Media.

A recunoscut că primii ani la București nu au fost deloc ușori pentru ea. „Primii doi ani au fost foarte grei. În timpul facultății, profesorii ne spuneau «Nu terminați facultatea și așteptați să vă angajați, faceți de pe-acum».

Au fost colegi care s-au integrat la telenovele, erau foarte multe producții la Buftea și au reușit să prindă câte-un loc de muncă. Fie practică, fie loc de muncă. Eu îmi doream în televiziune, pentru că știam că va fi un parcurs mai lung. Proiectele din film sunt, de obicei, limitate”, a mărturisit Simona Țăranu în cadrul podcastului, conform cancan.ro.

Întrebată cum a luat prima dată contact cu televiziunea, prezentatoarea a adus în discuție un interviu de la începutul carierei. „Am ajuns la Digi, n-a fost ușor. Înainte am ajuns la o altă televiziune, mult mai mare pe atunci, m-am dus modest îmbrăcată. Mi-am luat o cămășuță, o pereche de blugi, niște pantofi fără toc, mi-am prins părul.

Am dat o probă, nu știam ce caut acolo, pentru că au venit fete foate frumoase, înalte, cu rochițe, poșete. Când mă uitam am zis că efectiv sunt fata de la țară. Am dat proba, m-am dus la redactorul șef, m-a chemat în birou, și mi-a zis «Îmi pare rău că ești profi, dar nu ești sexy»”, a continuat Simona Țăranu.

„Imaginea vinde. O știre o auzi și la radio. Prima dată când deschizi televizorul te captează imaginea. Trebuie să fii un om frumos. Trebuie să fii un om care atrage”, a mai spus ea.

Mergea des la mănăstire

Simona Țăranu are și o legătură apropiată cu Divinitatea. Bunicul ei, care a fost preot, a ajutat-o să-l descopere pe Iisus Hristos. „Am avut un profesor. Un profesor de română fix în ultimul an care, cumva, m-a luminat. Întotdeauna, bunicul meu spunea «Dumnezeu lucrează prin oameni». Și, cumva, m-a luminat așa. A apărut doamna dirigintă, profesoară de română, a fost nevoită să ne părăsească, a intrat într-un concediu medical. Și a venit acest profesor de limba română, colaborator al Universității Media din București, fosta Fundația Media a PRO TV-ului. Și m-a luminat, mi-a deschis ochii către această cale, erau foarte mulți din Piatra care urmau această facultate.

Mergeam la mănăstire, pentru că, evident, aveam legături, bunicul meu fiind preot, dar era de muncă. Și nu știu dacă firea mea și hazul s-ar fi potrivit, s-ar fi integrat. Da, într-adevăr, bunicul m-a ajutat foarte mult să Îl descopăr pe Hristos, să mă integrez, să înțeleg, dar nu cred că acela ar fi fost momentul potrivit”, a mai declarat Simona Țăranu la „Altceva cu Adrian Artene”.

